Подойдет для Дня святого Валентина: как повторить розовый маникюр Хейли Бибер

Приближается самый романтичный праздник года – День святого Валентина. И звезды уже начали к нему подготовку, например модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный маникюр ко Дню влюбленных.

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В своем Instagram Бибер опубликовала сториз, в которой показала, на что сменила элегантный френч – свой любимый дизайн января. В самый романтичный сезон года знаменитость выбрала полное покрытие нюдово-розового оттенка. А форму ногтей оставила свою фирменную – удлиненную миндалевидную.

С таким маникюром ногти Хейли Бибер имели вид желейных конфет. Все благодаря эффекту полупрозрачности, который придавал образу мягкости и нежности.

При этом на одних ногтях модель посоветовала не останавливаться. Она продемонстрировала макияж с губами, покрытыми полупрозрачным блеском того же оттенка, что и лак для ногтей. И пусть розовый цвет не ощущается, как что-то новаторское или необычное в День Валентина, он выглядит очень мило и прекрасно соответствует духу этого праздника.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о семи романтических дизайнах маникюра ко Дню влюбленных, от которых трудно будет отвести взгляд.

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