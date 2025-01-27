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Полезная запеченная тыква с пармезаном для перекуса: как вкусно и быстро приготовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
972
Полезная запеченная тыква с пармезаном для перекуса: как вкусно и быстро приготовить

Тыква – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для полезных каш, крем-супов, а также пудингов и запеканок. Еще тыкву можно просто вкусно запечь в духовке со специями и маслом. 

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Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы, со специями и пармезаном. 

Рецепт тыквы

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы
  • 1 ст.л. крахмала
  • 4 ст.л. растительного масла, по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано
  • 1 большой зубчик чеснока или 2 средних
  • тимьян по желанию
  • пармезан для подачи

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком тыкву, добавьте специи, масло.

Свежая тыква

2. Выложите на противень, запекайте до готовности при 200 С всего 20 минут. 

Приготовление блюда

3. При подаче присыпьте пармезаном. 

Готовая тыква

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