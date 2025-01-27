Полезная запеченная тыква с пармезаном для перекуса: как вкусно и быстро приготовить

Тыква – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для полезных каш, крем-супов, а также пудингов и запеканок. Еще тыкву можно просто вкусно запечь в духовке со специями и маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы, со специями и пармезаном.

Ингредиенты:

1 кг тыквы

1 ст.л. крахмала

4 ст.л. растительного масла, по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано

1 большой зубчик чеснока или 2 средних

тимьян по желанию

пармезан для подачи

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком тыкву, добавьте специи, масло.

2. Выложите на противень, запекайте до готовности при 200 С всего 20 минут.

3. При подаче присыпьте пармезаном.

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