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Полезная запеченная тыква с пармезаном для перекуса: как вкусно и быстро приготовить
Тыква – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для полезных каш, крем-супов, а также пудингов и запеканок. Еще тыкву можно просто вкусно запечь в духовке со специями и маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы, со специями и пармезаном.
Ингредиенты:
- 1 кг тыквы
- 1 ст.л. крахмала
- 4 ст.л. растительного масла, по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано
- 1 большой зубчик чеснока или 2 средних
- тимьян по желанию
- пармезан для подачи
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком тыкву, добавьте специи, масло.
2. Выложите на противень, запекайте до готовности при 200 С всего 20 минут.
3. При подаче присыпьте пармезаном.
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