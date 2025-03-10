Полезные домашние батончики из орехов и сухофруктов: как приготовить перекус

Для полезного и быстрого перекуса отлично подойдут домашние батончики. Их можно сделать из достаточно простых и доступных ингредиентов – орехов и сухофруктов. Получится очень питательно и вкусно.

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Идея приготовления домашних полезных батончиков опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Такие батончики достаточно долго хранятся в закрытом герметичном контейнере в холодильнике.

Ингредиенты:

300 г орехов (75 г кешью, 75 г миндаля, 50 г фисташек)

300 г фиников

100 г чернослива

30 г семян тыквы

2 ст.л. мака

2 ст.л. льна

30 г кокосовой стружки

2 ст.л. масла ТХИ (1 для орехов, 1 для фиников)

цедра лимона

1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Орехи (кешью, миндаль, фисташки) поджарить на сковороде с 1 ст. л. масла ГХИ до золотистого цвета, затем измельчить ножом, оставляя большие кусочки.

2. Финики очистить от косточек. Чернослив и финики выложить на сковороду из 1 ст.л. масла ГХИ, добавить немного воды и прогреть до кремообразной консистенции.

3. Семена тыквы подсушить на сухой сковороде.

4. Лен перемолоть в кофемолке до состояния муки.

5. К орехам добавить кокосовую стружку, мак, подсушенные тыквенные семена, перемолотый лен, хорошо перемешать.

6. Когда финиково-черносливовая масса станет пастообразной, добавить в нее ореховую смесь, корицу и цедру лимона, тщательно вымешать.

7. Форму смазать кокосовым маслом, выложить массу, хорошо утрамбовать.

8. Обернуть пленкой и оставить в холодильнике на ночь.

9. На следующий день перевернуть, нарезать треугольниками, сложить в контейнер, перекладывая пергаментом.

10. Хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 2 недель. В морозильной камере – до 2 месяцев (достать за 10 мин перед употреблением).

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