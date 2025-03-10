Полезные домашние батончики из орехов и сухофруктов: как приготовить перекус
Для полезного и быстрого перекуса отлично подойдут домашние батончики. Их можно сделать из достаточно простых и доступных ингредиентов – орехов и сухофруктов. Получится очень питательно и вкусно.
Идея приготовления домашних полезных батончиков опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Такие батончики достаточно долго хранятся в закрытом герметичном контейнере в холодильнике.
Ингредиенты:
- 300 г орехов (75 г кешью, 75 г миндаля, 50 г фисташек)
- 300 г фиников
- 100 г чернослива
- 30 г семян тыквы
- 2 ст.л. мака
- 2 ст.л. льна
- 30 г кокосовой стружки
- 2 ст.л. масла ТХИ (1 для орехов, 1 для фиников)
- цедра лимона
- 1 ч.л. корицы
Способ приготовления:
1. Орехи (кешью, миндаль, фисташки) поджарить на сковороде с 1 ст. л. масла ГХИ до золотистого цвета, затем измельчить ножом, оставляя большие кусочки.
2. Финики очистить от косточек. Чернослив и финики выложить на сковороду из 1 ст.л. масла ГХИ, добавить немного воды и прогреть до кремообразной консистенции.
3. Семена тыквы подсушить на сухой сковороде.
4. Лен перемолоть в кофемолке до состояния муки.
5. К орехам добавить кокосовую стружку, мак, подсушенные тыквенные семена, перемолотый лен, хорошо перемешать.
6. Когда финиково-черносливовая масса станет пастообразной, добавить в нее ореховую смесь, корицу и цедру лимона, тщательно вымешать.
7. Форму смазать кокосовым маслом, выложить массу, хорошо утрамбовать.
8. Обернуть пленкой и оставить в холодильнике на ночь.
9. На следующий день перевернуть, нарезать треугольниками, сложить в контейнер, перекладывая пергаментом.
10. Хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 2 недель. В морозильной камере – до 2 месяцев (достать за 10 мин перед употреблением).
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