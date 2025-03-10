Как приготовить идеальное яйцо-пашот: гениальный способ

Яйца-пашот, как известно, являются одним из самых трудных способов приготовить вкусный завтрак. Самый распространенный способ приготовления заключается в добавлении белого уксуса в воду и перемешивании жидкости в кастрюле, прежде чем опустить яйцо внутрь созданного вами водоворота.

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Но эту технику можно намного упростить. На самом деле вы можете получить идеальные яйца-пашот, не делая ничего и используя только один ингредиент – воду. О гораздо более лайтовом способе рассказала пользователь Шалана Хегарти в своем видео в TikTok.

Первое условие успеха, говорит она, состоит в том, что ваши яйца должны быть холодной температурой. Поэтому если вы храните этот продукт не в холодильнике, стоит позаботиться о том, чтобы положить их туда заранее.

Как приготовить идеальное яйцо-пашот.

Приготовьте яйцо: разбейте его в небольшую миску или кастрюлю. Это облегчает его скольжение в воду.

Нагрейте воду: наполните кастрюлю водой и доведите до слабого кипения, но ни в коем случае не до полного.

Добавьте уксус (по желанию): хватит 1-2 столовых ложек. Это помогает яичным белкам оставаться вместе.

Образуйте воронку (необязательно): с помощью ложки перемешайте воду, чтобы создать легкий водоворот. Это поможет обернуть яичный белок вокруг желтка, чтобы создать более компактную форму.

Приготовьте яйцо: осторожно сдвиньте яйцо из посуды в центр воронки. Пусть варится 3-4 минуты для традиционного яйца-пашот с жидким желтком. Чтобы желток был жестче, варите немного дольше.

Извлеките яйцо: извлеките яйцо из воды шумовкой и подавайте.

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