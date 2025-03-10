Самые ленивые хачапури на сковороде: делимся простым рецептом сытного блюда
Хачапури – одно их самых вкусных, сытных грузинских блюд. Стоит отметить, что готовить их можно по-разному: с сыром, яйцом, а также просто на сковороде.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, ленивых хачапури с тертой моцареллой.
Ингредиенты:
- мука 400 г
- 1 яйцо
- 250 мл кефира
- 2 ч.л сахара
- 1 ч.л соли
- 1,5 ч.л разрыхлителя
- сыр сулугуни 200 г
Способ приготовления:
1. Тесто: смешиваем муку и разрыхлитель. Яйцо смешиваем с сахаром и солью , вливаем кефир , затем муку. Перемешиваем , добавляем оливкового масла.
2. Натираем сыр.
3. Рабочую поверхность и скалку присыпьте мукой. Раскатайте каждую часть теста, выкладываем сыр по центру, скрепляем края к центру как хинкали, переворачиваем и раскатываем в круглый пласт.
4. Жарим на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны под крышкой.
Готовые хачапури смазываем сливочным маслом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: