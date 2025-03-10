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Самые ленивые хачапури на сковороде: делимся простым рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
117
Самые ленивые хачапури на сковороде: делимся простым рецептом сытного блюда

Хачапури – одно их самых вкусных, сытных грузинских блюд. Стоит отметить, что готовить их можно по-разному: с сыром, яйцом, а также просто на сковороде.

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Хачапури на сковороде

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, ленивых хачапури с тертой моцареллой. 

Ингредиенты: 

  • мука 400 г
  • 1 яйцо
  • 250 мл кефира
  • 2 ч.л сахара
  • 1 ч.л соли
  • 1,5 ч.л разрыхлителя
  • сыр сулугуни 200 г

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешиваем муку и разрыхлитель. Яйцо смешиваем с сахаром и солью , вливаем кефир , затем муку. Перемешиваем , добавляем оливкового масла.

Тесто для блюда

2. Натираем сыр.

Сыр для блюда

3. Рабочую поверхность и скалку присыпьте мукой. Раскатайте каждую часть теста,  выкладываем сыр по центру, скрепляем края к центру как хинкали, переворачиваем и раскатываем в круглый пласт.

Приготовление блюда

4. Жарим на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны под крышкой. 

Сколько готовить хачапури

Готовые хачапури смазываем сливочным маслом!

Готовые хачапури

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