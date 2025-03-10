Самые ленивые хачапури на сковороде: делимся простым рецептом сытного блюда

Хачапури – одно их самых вкусных, сытных грузинских блюд. Стоит отметить, что готовить их можно по-разному: с сыром, яйцом, а также просто на сковороде.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, ленивых хачапури с тертой моцареллой.

Ингредиенты:

мука 400 г

1 яйцо

250 мл кефира

2 ч.л сахара

1 ч.л соли

1,5 ч.л разрыхлителя

сыр сулугуни 200 г

Способ приготовления:

1. Тесто: смешиваем муку и разрыхлитель. Яйцо смешиваем с сахаром и солью , вливаем кефир , затем муку. Перемешиваем , добавляем оливкового масла.

2. Натираем сыр.

3. Рабочую поверхность и скалку присыпьте мукой. Раскатайте каждую часть теста, выкладываем сыр по центру, скрепляем края к центру как хинкали, переворачиваем и раскатываем в круглый пласт.

4. Жарим на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны под крышкой.

Готовые хачапури смазываем сливочным маслом!

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