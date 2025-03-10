Печенье 'Ракушки': необычная и очень красивая выпечка к чаю

Домашнее печенье – особый вид кулинарного искусства. Во время приготовления этого десерта каждая хозяйка добавляет не только ингредиенты, но и частицу собственной любви, что делает его просто невероятно вкусным.

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Как приготовить печенье "Ракушки" в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. В результате вы получите необычный, но очень вкусный вид выпечки к чаю.

Ингредиенты на 30 шт.

Мука – 350 гр.

Сливочное масло холодное – 180 гр.

Сметана – 100 гр.

Желтки – 3 шт.

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Белки – 3 шт.

Лимонная кислота – мелкая

Сахар – 200 гр.

Крахмал – 20 гр.

Ваниль

Пудра сахарная

Способ приготовления

1.Для теста соединяем холодное масло, муку и соль, добавляем сметану и желтки и смешиваем вместе до гладкости. Делим тесто на 30 частей (по 23-24 г) катаем шарики и охлаждаем их 1 час.

2. Когда тесто остынет – готовим начинку. Соединяем белки с сахаром и взбиваем их до стойких пиков, в конце добавляем лимонную кислоту, а как белки собьются - добавляем ваниль и крахмал, перемешиваем лопаткой.

3. Каждый шарик теста слегка греем в руках, чтобы он был более мягким, тонко раскатываем, выкладываем 1 ч.л. начинки и сворачиваем как вареник, а затем придаем вид раковины.

4. Выпекаем при 200 градусах в течение 11-12 минут. При подаче, по желанию, присыпаем пудрой.

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