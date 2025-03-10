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Полезная запеканка из брокколи, с сыром и яичной заливкой, которую можно есть на ночь: как приготовить
Брокколи – не только вкусный, но и очень полезный овощ, который может быть основой для супов, а также салатов, закусок, запеканок. Стоит отметить, что готовится брокколи очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из брокколи, с сыром и кукурузой.
Ингредиенты:
- брокколи – 300 г
- морковь – 1 шт
- кукуруза консервированная – 50 г
- сыр – 70 г
- яйца – 3-4 шт.
- сметана – 150 мл
- горчица – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте брокколи, морковь, сыр натрите.
2. Выложите в форму для запекания, сверху кукурузу, сыр тертый и залейте заливкой из яиц, сметаны, горчицы и специй.
3. Запекайте до готовности.
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