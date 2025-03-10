УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Полезная запеканка из брокколи, с сыром и яичной заливкой, которую можно есть на ночь: как приготовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
225
Полезная запеканка из брокколи, с сыром и яичной заливкой, которую можно есть на ночь: как приготовить

Брокколи – не только вкусный, но и очень полезный овощ, который может быть основой для супов, а также салатов, закусок, запеканок. Стоит отметить, что готовится брокколи очень быстро.

Видео дня
Что приготовить из брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из брокколи, с сыром и кукурузой.

Вкусная запеканка

Ингредиенты:

  • брокколи – 300 г
  • морковь – 1 шт
  • кукуруза консервированная – 50 г
  • сыр – 70 г
  • яйца – 3-4 шт.
  • сметана – 150 мл
  • горчица – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте брокколи, морковь, сыр натрите.

Ингредиенты для блюда

2. Выложите в форму для запекания, сверху кукурузу, сыр тертый и залейте заливкой из яиц, сметаны, горчицы и специй.

Приготовления блюда

3. Запекайте до готовности.

Готовая запеканка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: