Полезная запеканка из брокколи, с сыром и яичной заливкой, которую можно есть на ночь: как приготовить

Брокколи – не только вкусный, но и очень полезный овощ, который может быть основой для супов, а также салатов, закусок, запеканок. Стоит отметить, что готовится брокколи очень быстро.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из брокколи, с сыром и кукурузой.

Ингредиенты:

брокколи – 300 г

морковь – 1 шт

кукуруза консервированная – 50 г

сыр – 70 г

яйца – 3-4 шт.

сметана – 150 мл

горчица – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте брокколи, морковь, сыр натрите.

2. Выложите в форму для запекания, сверху кукурузу, сыр тертый и залейте заливкой из яиц, сметаны, горчицы и специй.

3. Запекайте до готовности.

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