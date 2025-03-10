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Вкусные котлеты за 15 гривен: очень бюджетный рецепт
Сейчас идет Пасхальный пост. А это значит, что большинство верующих на долгий срок отказались от потребления мяса, поэтому им нужна альтернатива хорошо знакомым основным блюдам.
Фудблогер с ником mamanata.food в Instagram показала отличный рецепт альтернативных котлет. Они готовятся без мяса, а на все их составляющие нужно потратить не больше 15 гривен.
Ингредиенты
- Лук – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 5 ст.л.
- Соль
- Перец
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Лук нарезаем мелким кубиком и добавляем соль с перцем. Тщательно перемешиваем руками. Оставляем на 15 минут.
2. Добавляем яйцо, сметану и муку. Перемешиваем.
3. Выкладываем смесь ложкой на сковороду с растительным маслом и жарим с обеих сторон до золотистости.
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