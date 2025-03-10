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Вкусные котлеты за 15 гривен: очень бюджетный рецепт

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
246
Вкусные котлеты за 15 гривен: очень бюджетный рецепт

Сейчас идет Пасхальный пост. А это значит, что большинство верующих на долгий срок отказались от потребления мяса, поэтому им нужна альтернатива хорошо знакомым основным блюдам.

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Фудблогер с ником mamanata.food в Instagram показала отличный рецепт альтернативных котлет. Они готовятся без мяса, а на все их составляющие нужно потратить не больше 15 гривен.

Вкусные котлеты за 15 гривен: очень бюджетный рецепт

Ингредиенты

  • Лук – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 5 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. Лук нарезаем мелким кубиком и добавляем соль с перцем. Тщательно перемешиваем руками. Оставляем на 15 минут.

Вкусные котлеты за 15 гривен: очень бюджетный рецепт

2. Добавляем яйцо, сметану и муку. Перемешиваем.

Вкусные котлеты за 15 гривен: очень бюджетный рецепт

3. Выкладываем смесь ложкой на сковороду с растительным маслом и жарим с обеих сторон до золотистости.

Вкусные котлеты за 15 гривен: очень бюджетный рецепт

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