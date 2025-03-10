Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета

Салат, который чаще всего готовят из отварной свеклы – это винегрет. Но если вам хочется более простого и легкого блюда, можно воспользоваться следующим вариантом. С овощами прекрасно сочетается свежая зелень и сыр фета.

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Идея приготовления легкого салата со свеклой и фетой опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Заправка очень легкая.

Ингредиенты:

свекла

рукола

сыр фета

горчица в зернах

оливковое/кунжутное масло

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить.

2. Нарезать кубиками.

3. В миску выложить рукколу и свеклу.

4. Добавить фету.

5. Добавить горчицу и оливковое масло.

6. Все перемешать.

7. Подать салат на стол.

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