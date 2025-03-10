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Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета
Салат, который чаще всего готовят из отварной свеклы – это винегрет. Но если вам хочется более простого и легкого блюда, можно воспользоваться следующим вариантом. С овощами прекрасно сочетается свежая зелень и сыр фета.
Идея приготовления легкого салата со свеклой и фетой опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Заправка очень легкая.
Ингредиенты:
- свекла
- рукола
- сыр фета
- горчица в зернах
- оливковое/кунжутное масло
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить.
2. Нарезать кубиками.
3. В миску выложить рукколу и свеклу.
4. Добавить фету.
5. Добавить горчицу и оливковое масло.
6. Все перемешать.
7. Подать салат на стол.
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