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Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
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Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета

Салат, который чаще всего готовят из отварной свеклы – это винегрет. Но если вам хочется более простого и легкого блюда, можно воспользоваться следующим вариантом. С овощами прекрасно сочетается свежая зелень и сыр фета.

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Идея приготовления легкого салата со свеклой и фетой опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Заправка очень легкая.

Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета

Ингредиенты:

  • свекла
  • рукола
  • сыр фета
  • горчица в зернах
  • оливковое/кунжутное масло

Способ приготовления:

Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета

1. Свеклу отварить.

2. Нарезать кубиками.

Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета

3. В миску выложить рукколу и свеклу.

4. Добавить фету.

Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета

5. Добавить горчицу и оливковое масло.

6. Все перемешать.

Легкий салат с отварной свеклой и фетой: лучше винегрета

7. Подать салат на стол.

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