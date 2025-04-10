Полотенца будут мягкими и пушистыми: помогут два натуральных средства

Если ваши полотенца потеряли пушистую текстуру, вы можете восстановить ее только за одну стирку с помощью двух простых вещей, которые работают лучше, чем смягчитель ткани.

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Речь идет о кристаллах соды и масле чайного дерева, пишет OBOZ.UA. Кристаллы соды, также известные как сода для стирки, имеют высокую щелочность, что означает, что они могут разрушать кислое мыло и минералы, которые приводят к жесткости полотенец.

Кристаллы соды удаляют любые остатки на ваших полотенцах, это натуральное пятновыводитель, которое прекрасно помогает сохранить ваши белые полотенца белыми.

Масло чайного дерева обладает антибактериальными свойствами и действует как природное дезинфицирующее средство, чтобы избавиться от любых микробов, поэтому ваши полотенца будут гораздо более гигиеническими.

Это экологически чистый метод, который не только смягчит полотенца, но и сделает их впитывающими, поэтому они будут полностью восстановлены без использования стирального химического средства.

Как использовать кристаллы соды и масло чайного дерева для стирки полотенец

Все, что вам нужно сделать это добавить одну мерную ложку кристаллов соды в отделение для стирального средства и несколько капель масла чайного дерева в отделение для смягчителя ткани ящика стиральной машины.

Не добавляйте стиральный порошок или смягчитель ткани. Когда полотенца снова станут пушистыми, вы можете добавить небольшое количество моющего средства во время предстоящей стирки, но всегда стирайте полотенца с смягчителем.

Сначала стирайте полотенца при температуре 60°C, чтобы уничтожить бактерии, а затем постирайте их, как обычно.

После стирки повесьте их сушиться или положите в сушильную машину на слабом огне. Однако если можете, повесьте полотенца, чтобы они сушились на улице, поскольку ветер также поможет их смягчить.

Хорошо стряхните полотенца, когда кладете их в сушильную машину или развешиваете сушиться, поскольку это также способствует разрыхлению волокон.

Когда полотенца высохнут, их следует полностью восстановить и вернуть в исходную пушистую текстуру.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, зачем на полотенцах делают кайму.

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