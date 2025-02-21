Получится очень вкусно и полезно: с каким овощем приготовить сытный пирог для обеда

Овощной пирог – именно то блюдо, которое следует выбрать для обеда. Вы точно не будете испытывать тяжести после такого сочетания продуктов, потому что здесь нет жирного мяса, всевозможных зажарок, соусов. В основе – полезная капуста брокколи, которую нужно просто отварить.

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Идея приготовления сытного пирога из брокколи для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. В таком виде вы точно полюбите овощ.

Ингредиенты:

брокколи свежее – 2 средних соцветия (300 г)

мука пшеничная 180 г + разрыхлитель 1 ч.ложка

куриное яйцо – 2 шт.

молоко – 250 мл.

оливковое масло 50 мл.

моцарелла 120 г

зелень петрушки

тертый твердый творог – 50 г

специи по желанию: итальянские травы, сухой чеснок

кунжут

Способ приготовления:

1. Отварить брокколи 3 минуты до состояния аль денте. Для этого капусту нужно разобрать на соцветие. Бросить в кипящую воду и варить 6-7 минут (свежее брокколи, мороженое меньше), ножка должна легко прокалываться вилкой. Обязательно переложить в холодную воду со льдом. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость.

2. Соединить в глубокой посуде муку, молоко, яйца, оливковое масло.

3. Тщательно перемешать до однородности.

4. Добавить зелень, специи, моцареллу, брокколи и снова перемешать.

5. Вылить смесь из брокколи в форму для выпечки.

6. Присыпать сверху тертым сыром.

7. Поместить форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов и выпекать 45-50 минут, до золотой корочки.

8. Дать немного остыть и подавать с греческим йогуртом/сметаной.

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