Получится очень вкусно и полезно: с каким овощем приготовить сытный пирог для обеда
Овощной пирог – именно то блюдо, которое следует выбрать для обеда. Вы точно не будете испытывать тяжести после такого сочетания продуктов, потому что здесь нет жирного мяса, всевозможных зажарок, соусов. В основе – полезная капуста брокколи, которую нужно просто отварить.
Идея приготовления сытного пирога из брокколи для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. В таком виде вы точно полюбите овощ.
Ингредиенты:
- брокколи свежее – 2 средних соцветия (300 г)
- мука пшеничная 180 г + разрыхлитель 1 ч.ложка
- куриное яйцо – 2 шт.
- молоко – 250 мл.
- оливковое масло 50 мл.
- моцарелла 120 г
- зелень петрушки
- тертый твердый творог – 50 г
- специи по желанию: итальянские травы, сухой чеснок
- кунжут
Способ приготовления:
1. Отварить брокколи 3 минуты до состояния аль денте. Для этого капусту нужно разобрать на соцветие. Бросить в кипящую воду и варить 6-7 минут (свежее брокколи, мороженое меньше), ножка должна легко прокалываться вилкой. Обязательно переложить в холодную воду со льдом. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость.
2. Соединить в глубокой посуде муку, молоко, яйца, оливковое масло.
3. Тщательно перемешать до однородности.
4. Добавить зелень, специи, моцареллу, брокколи и снова перемешать.
5. Вылить смесь из брокколи в форму для выпечки.
6. Присыпать сверху тертым сыром.
7. Поместить форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов и выпекать 45-50 минут, до золотой корочки.
8. Дать немного остыть и подавать с греческим йогуртом/сметаной.
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