Попадите в зимнюю сказку: названы лучшие места для туристов в Европе

Для зимних путешествий лучше всего подходят локации в Европе. Европейские страны предлагают множество сказочных мест, очаровывающих своей атмосферой и праздничным настроением.

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От уютных ярмарок до заснеженных горных пейзажей каждый найдет что-то для себя. Lonely Planet собрали лучшие локации, которые подарят вам незабываемые эмоции и настоящую зимнюю магию.

Европейский континент зимой превращается в настоящую сказку. Уютные горнолыжные курорты, живописные города, украшенные праздничными огоньками, и волшебные рождественские ярмарки – все это ждет путешественников.

В рейтинге лучших направлений для зимнего отдыха оказались:

Каппадокия, Турция

Фуэртевентура, Канарские острова

Эрири (или Сноудония), Уэльс

Бильбао, Испания

Мадейра, Португалия

Лазурный берег, Франция

Баварские Альпы, Германия

Санторини, Греция

Алентежу, Португалия

Лион, Франция

Чинкве Терре, Италия

Будапешт, Венгрия

Лапландия, Финляндия

Сказочные локации для зимнего путешествия:

Каппадокия, Турция

Посетите этот уникальный регион и насладитесь полетом на воздушном шаре над фантастическими каменными образованиями. Зима – отличное время для спокойных прогулок и отдыха в атмосферных отелях.

Фуэртевентура, Канарские острова

Если вы мечтаете о теплых зимних днях, отправляйтесь на этот солнечный остров. Здесь вас ждут бескрайние пляжи, серфинг и активный отдых.

Эрири (Сноудония), Уэльс

Для любителей зимних видов спорта идеальным вариантом станет путешествие в Эрири. Здесь вы сможете насладиться горными пейзажами, прокатиться на лыжах и сноуборде.

Бильбао, Испания

Этот город известен своей современной архитектурой и живой культурной жизнью. Зимой Бильбао превращается в настоящую сказку, где можно посетить рождественские ярмарки и насладиться местной кухней.

Мадейра, Португалия

Этот островной рай обрадует вас мягким климатом, живописными пейзажами и многочисленными пешеходными маршрутами.

Лазурный берег, Франция

Даже зимой Лазурный берег остается привлекательным для туристов. Вы можете насладиться прогулками вдоль морского побережья, посетить шикарные курорты и насладиться французской кухней.

Баварские Альпы, Германия

Это настоящий рай для любителей зимних видов спорта. Здесь вас ждут горнолыжные курорты мирового уровня, уютные горные поселки и праздничные ярмарки.

Санторини, Греция

Посетите этот романтический остров зимой и насладитесь спокойствием и тишиной. Здесь вы сможете прогуляться по узким улочкам, любоваться закатом и насладиться местной кухней.

Алентежу, Португалия

Это регион Португалии славится своими виноградниками, оливковыми рощами и средневековыми городами. Зимой здесь особенно тихо и спокойно.

Лион, Франция

Этот город является одним из самых больших культурных центров Франции.

Чинкве Терре, Италия

Это пять небольших рыболовных поселков, расположенных на крутых скалах. Зимой здесь меньше туристов, поэтому вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы.

Будапешт, Венгрия

Будапешт – это город контрастов, объединяющий в себе богатую историю и современный ритм жизни.

Лапландия, Финляндия

Посетите настоящую зимнюю сказку в Лапландии. Здесь вы сможете увидеть Северное сияние, прокатиться на собачьих упряжках и посетить резиденцию Санта-Клауса.

Какая бы локация вас ни привлекла, зима в Европе подарит вам незабываемые впечатления и заряд положительных эмоций.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о городах Турции, которые должен посетить каждый путешественник.

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