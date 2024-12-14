Какой праздник отмечают 14 декабря: все об этом дне

14 декабря в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эта дата выбрана в память завершения строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком в 1986 году.

Видео дня

Цель дня – почтить героизм ликвидаторов, защищавших мир от катастрофы, и напомнить о важности поддержки пострадавших. Участники ликвидации включали пожарных, инженеров, военных и медиков, многие из которых испытали серьезное влияние радиации.

В мире

Сегодня отмечают День обезьяны и День устойчивого предпринимательства.

День обезьяны – неофициальный праздник, созданный как способ обратить внимание на важность охраны приматов и их среды обитания. Зародилось оно в 2000-х годах, когда художники Кейси Сорроу и Эрик Миликин предложили эту идею как часть своего художественного проекта. Впоследствии праздник приобрел популярность во многих странах, особенно среди активистов, поддерживающих защиту диких животных. Мероприятие сопровождается тематическими акциями, образовательными кампаниями и весельем, связанными с образом обезьян.

День устойчивого предпринимательства (Sustainable Business Day) призван привлечь внимание к практикам, способствующим уменьшению влияния бизнеса на окружающую среду, одновременно обеспечивая экономический рост. Этот день объединяет предпринимателей, стремящихся к устойчивому развитию, и напоминает о важности ответственного отношения к ресурсам, в частности, через инновации, переход на возобновляемые источники энергии и оптимизацию процессов. Он помогает создавать экосистему для устойчивого бизнеса и способствует популяризации идей ответственного предпринимательства.

Церковные праздники 14 декабря

В церковном календаре этот день посвящен памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийского.

Эти святые пострадали за веру во Христа в древнеегипетском городе Александрии. Их мученические подвиги послужили примером для многих поколений христиан.

Исторические события 14 декабря

1900: Этот год ознаменовался рождением квантовой механики – одной из важнейших физических теорий XX века.

1901 год: В Лондоне состоялся первый турнир по настольному теннису, положивший начало развитию этого популярного вида спорта.

1903 год: Братья Райт совершили первую в истории попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете в Кити Хоук (штат Северная Каролина). Это событие стало переломным в истории авиации.

1911 год: Экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена первой в истории достигла Южного полюса.

1918 год: Гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР. Это событие стало важным этапом истории Украинской революции.

1935 год: Открылся Киевский театр оперетты, ставший одним из самых популярных культурных заведений города.

Именинники 14 декабря

Сегодня день ангела празднуют: Наум, Филарет, Филимон, Юрий, Николай, Юлия и Сергей.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь с важнейшими православными праздниками на 2025 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.