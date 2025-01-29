Посевной календарь на февраль-2025: благоприятные даты

Посевный календарь помогает организовать работы на огороде и в саду, учитывая природные циклы и оптимальные сроки для посева и ухода за растениями. Считается, что в определенные фазы Луны растения лучше впитывают влагу, питательные вещества, а также быстрее растут и развиваются.

Видео дня

Февраль – это месяц, когда зима постепенно отступает, а природа уже начинает готовиться к весеннему пробуждению. Это также время, когда садоводы и огородники могут начать подготовку к новому сезону. OBOZ.UA публикует посевной календарь на февраль 2025, ведь важно знать, когда именно высевать семена, чтобы обеспечить хороший урожай

Как фазы Луны влияют на растения

Считается, что в период растущей Луны соки двигаются от корней к верхушке растения. Поэтому рекомендуется сажать растения с развитой надземной частью во время возрастания Луны, а корнеплоды – во время убывания.

Согласно народным традициям, новолуние – идеальное время для посева семян и пересадки растений, произрастающих над землей, таких как листовые овощи (салат, шпинат, капуста). Во время новолуния растения обычно активно укореняются, что важно для большинства видов.

Садоводы и огородники обычно считают полнолуние не лучшим временем для посева, поскольку в этот период растения, как правило, снижают свою активность. Однако можно проводить обработку от вредителей и болезней, прополку или заняться подготовкой грядок.

Последняя четверть – это фаза, когда Луна убывает. Она считается благоприятной для работ с корневыми растениями (чеснок, лук, корнеплоды), а также для обрезки.

Какие работы лучше выполнять согласно фазам Луны:

новолуние – посев семян, посадка растений, уход за корневыми культурами;

растущая Луна – посев, подкормка, пересадка;

полнолуние – пересадка, обработка от вредителей, подготовка грунта.

убывающая Луна – обрезка, подготовка к зимовке, обработка почвы.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в феврале 2025 года

Наиболее благоприятные дни для садоводства приходятся на 5-7, 20-22 февраля.

1-2, 16, 27-28 февраля – неблагоприятные даты по лунному календарю.

Что и когда стоит сажать в феврале

В феврале можно начать высевать семена некоторых культур, особенно тех, которые требуют дольше для вегетации или позже высаживаются в почву.

Благоприятные даты:

помидоры – 5,6, 8–10, 15, 16, 20, 21 февраля;

баклажаны – 6,7, 10–12, 18,19 февраля;

сладкий перец – 7,8, 11–13, 19–21 февраля;

лук-порей – 5–7, 10–12, 20,21 февраля;

зелень: укроп, петрушка, руккола, базилик – 9, 10, 14, 15, 22, 23 февраля;

семена клубники – 6, 7, 10, 11, 15, 16 февраля;

плодовые деревья и ягодные кусты – 1–10 февраля;

цветы однолетние и многолетние – 4, 5, 9, 10 февраля.

Также OBOZ.UA рассказывал, что такое турнепс и как вырастить дома необычный корнеплод.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.