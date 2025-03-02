Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее
Вместо того, чтобы просто жарить котлеты из фарша, добавьте к нему вкусную и сочную начинку. В фарш можно завернуть брынзу, а также шпинат. А для хрустящей корочки используйте панировку.
Идея приготовления фаршированной куриной котлеты в панировке опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Также обязательно добавьте томаты.
Ингредиенты:
- куриный фарш (у меня с салом) – 350 г
- томаты – 2-3 шт. (или по вкусу)
- шпинат – горсть
- брынза – 50-70 г
- соус песто – 1-2 ч. л.
- паприка – 0,5 ст л
- соль – 0,5 ст л (или по вкусу)
- панировочные сухари – для посыпки
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить паприку, соль и хорошо перемешать.
2. Выложить фарш на пергамент, равномерно распределить руками или раскатать скалкой.
3. На одну половину фарша выложить песто, томаты, шпинат и брынзу.
4. Накрыть другой половиной фарша, приподнимая пергамент, как будто складываем лист А4 пополам.
5. Хорошо прижать края.
6. Посыпать панировочными сухарями, аккуратно прижимая их к поверхности.
7. Выложить на противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут, пока котлета не станет золотистой.
8. Готовую котлету подавать горячей.
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