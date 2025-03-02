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Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
63
Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее

Вместо того, чтобы просто жарить котлеты из фарша, добавьте к нему вкусную и сочную начинку. В фарш можно завернуть брынзу, а также шпинат. А для хрустящей корочки используйте панировку.

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Идея приготовления фаршированной куриной котлеты в панировке опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Также обязательно добавьте томаты.

Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее

Ингредиенты:

  • куриный фарш (у меня с салом) – 350 г
  • томаты – 2-3 шт. (или по вкусу)
  • шпинат – горсть
  • брынза – 50-70 г
  • соус песто – 1-2 ч. л.
  • паприка – 0,5 ст л
  • соль – 0,5 ст л (или по вкусу)
  • панировочные сухари – для посыпки

Способ приготовления:

Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее

1. К фаршу добавить паприку, соль и хорошо перемешать.

2. Выложить фарш на пергамент, равномерно распределить руками или раскатать скалкой.

Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее

3. На одну половину фарша выложить песто, томаты, шпинат и брынзу.

4. Накрыть другой половиной фарша, приподнимая пергамент, как будто складываем лист А4 пополам.

Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее

5. Хорошо прижать края.

6. Посыпать панировочными сухарями, аккуратно прижимая их к поверхности.

Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее

7. Выложить на противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут, пока котлета не станет золотистой.

8. Готовую котлету подавать горячей.

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