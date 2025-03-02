Привычные котлеты по-новому: как сделать блюдо еще вкуснее

Вместо того, чтобы просто жарить котлеты из фарша, добавьте к нему вкусную и сочную начинку. В фарш можно завернуть брынзу, а также шпинат. А для хрустящей корочки используйте панировку.

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Идея приготовления фаршированной куриной котлеты в панировке опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Также обязательно добавьте томаты.

Ингредиенты:

куриный фарш (у меня с салом) – 350 г

томаты – 2-3 шт. (или по вкусу)

шпинат – горсть

брынза – 50-70 г

соус песто – 1-2 ч. л.

паприка – 0,5 ст л

соль – 0,5 ст л (или по вкусу)

панировочные сухари – для посыпки

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить паприку, соль и хорошо перемешать.

2. Выложить фарш на пергамент, равномерно распределить руками или раскатать скалкой.

3. На одну половину фарша выложить песто, томаты, шпинат и брынзу.

4. Накрыть другой половиной фарша, приподнимая пергамент, как будто складываем лист А4 пополам.

5. Хорошо прижать края.

6. Посыпать панировочными сухарями, аккуратно прижимая их к поверхности.

7. Выложить на противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут, пока котлета не станет золотистой.

8. Готовую котлету подавать горячей.

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