Видео дня
Проще, чем пирог: ароматные яблочные кольца по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Яблоки – очень бюджетные и очень вкусные фрукты, которые могут быть основой для приготовления пирогов, булочек, а также вкусной и полезной пастилы. Еще их можно просто очень вкусно запечь.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного десерта из яблок и слоеного теста.
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 шт (около 300 г)
- Мука – 150 г
- Слоеное тесто – 250 г
- Желток – 1 шт.
- Коричневый сахар – 50 г
- Корица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки порезать колечками и вырезать сердцевину.
2. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто. Порезать на полоски.
3. Заверните яблоки в тесто, смажьте желтком, посыпьте сахаром и корицей.
4. Выложить на противень, устланный пергаментом, и выпекать в разогретой духовке до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: