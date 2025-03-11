Проще, чем пирог: ароматные яблочные кольца по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Яблоки – очень бюджетные и очень вкусные фрукты, которые могут быть основой для приготовления пирогов, булочек, а также вкусной и полезной пастилы. Еще их можно просто очень вкусно запечь.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного десерта из яблок и слоеного теста.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт (около 300 г)

Мука – 150 г

Слоеное тесто – 250 г

Желток – 1 шт.

Коричневый сахар – 50 г

Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки порезать колечками и вырезать сердцевину.

2. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто. Порезать на полоски.

3. Заверните яблоки в тесто, смажьте желтком, посыпьте сахаром и корицей.

4. Выложить на противень, устланный пергаментом, и выпекать в разогретой духовке до готовности.

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