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Проще, чем пирог: ароматные яблочные кольца по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт десерта

Яблоки – очень бюджетные и очень вкусные фрукты, которые могут быть основой для приготовления пирогов, булочек, а также вкусной и полезной пастилы. Еще их можно просто очень вкусно запечь. 

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Вкусный десерт из яблок и теста

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного десерта из яблок и слоеного теста. 

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Яблоки – 3 шт (около 300 г)
  • Мука – 150 г
  • Слоеное тесто – 250 г
  • Желток – 1 шт. 
  • Коричневый сахар – 50 г
  • Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки порезать колечками и вырезать сердцевину.

Яблоки для блюда

2. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто. Порезать на полоски.

Тесто для выпечки

3. Заверните яблоки в тесто, смажьте желтком, посыпьте сахаром и корицей.

Корица для блюда

4. Выложить на противень, устланный пергаментом, и выпекать в разогретой духовке до готовности.

Готовый десерт

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