Просто протрите соковородку маслом и вы избавитесь от надоедливой проблемы: рассказываем, для чего использовать этот лайфхак
Бытовой совет, который может показаться слишком простым, на самом деле оказывается чрезвычайно эффективным. Если после мытья протирать сковороду растительным маслом, вы сможете защитить ее от ржавчины, трещин и деформаций.
Редакция FoodOboz расскажет, как именно работает этот метод, и почему его следует сделать привычкой.
Протирание сковороды растительным маслом после каждого мытья – эффективный способ продлить срок службы посуды. Такое простое действие создает защитную пленку, которая предотвращает проникновение влаги, предохраняя металлическую поверхность от коррозии и повреждений. Этот метод особенно актуальный для чугунных и стальных сковородок.
Рафинированное растительное масло, нанесенное в небольшом количестве на сухую сковородку, образует тонкий барьер от влаги. Именно вода является главной причиной образования ржавчины, а в сочетании с колебаниями температур она может привести даже к трещинам или деформации посуды.
Кроме того, благодаря регулярному протиранию поверхность посуды остается гладкой, что положительно влияет на антипригарные свойства. Это облегчает приготовление пищи и упрощает мойку.
Этим способом активно пользовались еще наши бабушки. В условиях ограниченного доступа к дорогим моющим средствам и средствам для защиты кухонных принадлежностей, они прибегали к простым, но действенным решениям. Сегодня этот метод не теряет актуальности и является прекрасной альтернативой современным средствам ухода.
Как правильно протирать сковороду растительным маслом:
1. Вымойте сковороду обычным способом, не оставляя остатков пищи.
2. Полностью высушите поверхность – можно сделать это полотенцем или на огне.
3. Нанесите несколько капель рафинированного растительного масла без запаха.
4. Протрите поверхность салфеткой или мягкой тканью, равномерно распределяя масло.
5. Храните сковороду в сухом месте, не накрывая ее крышкой.
Этот простой прием не требует никаких финансовых затрат или специальных средств. В то же время он способен значительно продлить срок службы сковороды, сохранить ее функциональность и вид. Стоит попробовать раз и вы убедитесь в его эффективности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: