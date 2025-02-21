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Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно
Свекла по-корейски – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Она станет отличной альтернативой консервации с большим количеством уксуса. К тому же, овощ очень быстро маринуется.
Идея приготовления пряной свеклы по-корейски опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Чеснок придаст особую пикантность.
Ингредиенты:
- свекла – 500 г
- соль – 0,5 ч.л.
- уксус – 2 ст.л.
- масло – 4 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сахар –1 ч.л.
- специи – перец черный/красный
- кориандр (если есть)
- мускатный орех (на кончике ножа)
Способ приготовления:
1. Свеклу почистить от кожуры и натереть на терке.
2. К свекле натереть чеснок.
3. Добавить сахар, соль и уксус.
4. Сок сливать не нужно.
5. Всыпать все специи.
6. Масло сильно разогреть на сковороде и влить в свеклу.
7. Дать промариноваться 3-4 часа в холодильнике.
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