Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

Свекла по-корейски – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Она станет отличной альтернативой консервации с большим количеством уксуса. К тому же, овощ очень быстро маринуется.

Видео дня

Идея приготовления пряной свеклы по-корейски опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Чеснок придаст особую пикантность.

Ингредиенты:

свекла – 500 г

соль – 0,5 ч.л.

уксус – 2 ст.л.

масло – 4 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

сахар –1 ч.л.

специи – перец черный/красный

кориандр (если есть)

мускатный орех (на кончике ножа)

Способ приготовления:

1. Свеклу почистить от кожуры и натереть на терке.

2. К свекле натереть чеснок.

3. Добавить сахар, соль и уксус.

4. Сок сливать не нужно.

5. Всыпать все специи.

6. Масло сильно разогреть на сковороде и влить в свеклу.

7. Дать промариноваться 3-4 часа в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: