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Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
267
Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

Свекла по-корейски – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Она станет отличной альтернативой консервации с большим количеством уксуса. К тому же, овощ очень быстро маринуется.

Видео дня

Идея приготовления пряной свеклы по-корейски опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Чеснок придаст особую пикантность.

Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

Ингредиенты:

  • свекла – 500 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • уксус – 2 ст.л.
  • масло – 4 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сахар –1 ч.л.
  • специи – перец черный/красный
  • кориандр (если есть)
  • мускатный орех (на кончике ножа)

Способ приготовления:

Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

1. Свеклу почистить от кожуры и натереть на терке.

2. К свекле натереть чеснок.

Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

3. Добавить сахар, соль и уксус.

Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

4. Сок сливать не нужно.

5. Всыпать все специи.

Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

6. Масло сильно разогреть на сковороде и влить в свеклу.

Пряная свекла по-корейски вместо консервации: быстрая закуска, которая готовится элементарно

7. Дать промариноваться 3-4 часа в холодильнике.

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