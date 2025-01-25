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Пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой: как приготовить дома вкусный и полезный напиток
Длинными зимними вечерами так и хочется согреться не только теплом собственного уютного дома, но и вкусными и ароматными напитками. Идеально для таких вечеров подойдет чай.
Как приготовить пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Этот напиток получится не только вкусным, но и очень полезным.
Ингредиенты
- Облепиха – 100 гр.
- Апельсин – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Вода – 400 мл.
- Корица – 1/5 ч.л.
- Имбирь – 1/5 ч.л.
- Гвоздика – щепотка
- Кардамон – мелочь
- Мед или сахар – по желанию
Способ приготовления
1. Перебить облепиху блендером с пряностями.
2. Яблоко порезать маленьким кубиком. Апельсин – дольками.
3. Залить все кипятком. Добавить мед или сахар.
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