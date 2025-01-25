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Пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой: как приготовить дома вкусный и полезный напиток

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
180
Пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой: как приготовить дома вкусный и полезный напиток

Длинными зимними вечерами так и хочется согреться не только теплом собственного уютного дома, но и вкусными и ароматными напитками. Идеально для таких вечеров подойдет чай.

Видео дня

Как приготовить пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Этот напиток получится не только вкусным, но и очень полезным.

Пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой: как приготовить дома вкусный и полезный напиток

Ингредиенты

  • Облепиха – 100 гр.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Вода – 400 мл.
  • Корица – 1/5 ч.л.
  • Имбирь – 1/5 ч.л.
  • Гвоздика – щепотка
  • Кардамон – мелочь
  • Мед или сахар – по желанию

Способ приготовления

1. Перебить облепиху блендером с пряностями.

Пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой: как приготовить дома вкусный и полезный напиток

2. Яблоко порезать маленьким кубиком. Апельсин – дольками.

Пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой: как приготовить дома вкусный и полезный напиток

3. Залить все кипятком. Добавить мед или сахар.

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