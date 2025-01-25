Пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой: как приготовить дома вкусный и полезный напиток

Длинными зимними вечерами так и хочется согреться не только теплом собственного уютного дома, но и вкусными и ароматными напитками. Идеально для таких вечеров подойдет чай.

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Как приготовить пряный апельсиновый чай с яблоками и облепихой, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Этот напиток получится не только вкусным, но и очень полезным.

Ингредиенты

Облепиха – 100 гр.

Апельсин – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Вода – 400 мл.

Корица – 1/5 ч.л.

Имбирь – 1/5 ч.л.

Гвоздика – щепотка

Кардамон – мелочь

Мед или сахар – по желанию

Способ приготовления

1. Перебить облепиху блендером с пряностями.

2. Яблоко порезать маленьким кубиком. Апельсин – дольками.

3. Залить все кипятком. Добавить мед или сахар.

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