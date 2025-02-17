Qatar Airlines подвинули: названа лучшая авиакомпания мира

Последние несколько лет первое место в рейтинге лучших авиакомпаний мира неизменно занимало Qatar Airlines. Однако в 2025 году звание наиболее удобных для путешествий авиалиний перехватил другой перевозчик.

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Как пишет издание Express, лидерскую позицию в рейтинге "Авиакомпания 2025 года" премии World's Best Airlines Awards 2025 завоевала компания Korean Air. А все благодаря своим высоким стандартам комфорта в эконом-классе и увеличенному простору для ног, который предлагается пассажирам в самолетах этого перевозчика.

Эксперты премии, которая проводится сервисом AirlineRatings.com, делают тщательную оценку по целому перечню критериев. Цель – помочь путешественникам определить лучшие авиакомпании по качеству услуг, стоимости перелетов и уровню безопасности. В этом году особое внимание уделяли именно салонам эконом-класса, поскольку в них путешествует большинство пассажиров.

Составители рейтинга отметили, что многие авиакомпании добавили в самолетах Boeing 777 десятый ряд кресел и уменьшили расстояние между рядами до 78-81 см, хотя раньше было 81-83 см. А в Korean Air решили не придерживаться этой тенденции. Они сохранили начальную конфигурацию кресел и более комфортный для пассажиров шаг между рядами.

Кроме того, Korean Air предлагает самые широкие кресла эконом-класса среди всех авиакомпаний мира. Перевозчик также заслужил свою позицию благодаря продуманным решениям с увеличенными порциями блюд и хорошим развлечениям в полете, улучшающим впечатление пассажиров от пользования услугами компании.

Вот список 10 лучших авиакомпаний с полным спектром услуг по состоянию на 2025 год:

Korean Air Катар Airlines Air New Zealand Cathay Pacific Singapore Airlines Emirates Japan Airlines Qantas Etihad Turkish Airlines

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