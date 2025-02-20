Картофельные палюшки: интересный рецепт украинского старинного блюда
Палюшки – это куски картофельного теста небольшого размера, приготовленные в подсоленном кипятке. Они идеально подходят к завтраку, или же в качестве основного блюда, в зависимости от того, с какими дополнительными компонентами подаются к столу.
Как приготовить картофельные палюшки, в Instagram показали на странице pan_fartuh. Это довольно интересный рецепт, в котором картофель сочетается с кисломолочным сыром, создавая вкуснейшее блюдо.
Ингредиенты
- Картофель – 1 кг.
- Кисломолочный творог – 300 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 300 гр.
- Соль
Ингредиенты для зажарки
- Сало\подбрюшина – 200 гр.
- Лук
Способ приготовления
1.Картофель почистить, нарезать и положить варить.
2.Из готового картофеля слить воду, размять и оставить остывать.
3. Сыр измельчить и добавить в холодный картофель. Перемешать.
4.Добавить яйцо, посолить и перемешать.
5.Добавить 1/3 муки и перемешать.
6.1/3 муки усыпить на рабочую поверхность, переложить муку и месить.
7.Посыпать остальной мукой тесто и примесить.
8.Сформировать из теста колбаску. Обвалять в муке.
9.Взять часть теста, раскатать в тонкую колбаску и поделить на малые куски.
10. Ладонью раскатать, должны получиться палюшки, размером с мизинец.
11.Вбрасывать в кипящую воду. Не забываем помешивать, чтобы не слипались.
12.Убрать, как только всплывут.
13.Помазать зажаркой из шкварок и лука.
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