Картофельные палюшки: интересный рецепт украинского старинного блюда

Палюшки – это куски картофельного теста небольшого размера, приготовленные в подсоленном кипятке. Они идеально подходят к завтраку, или же в качестве основного блюда, в зависимости от того, с какими дополнительными компонентами подаются к столу.

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Как приготовить картофельные палюшки, в Instagram показали на странице pan_fartuh. Это довольно интересный рецепт, в котором картофель сочетается с кисломолочным сыром, создавая вкуснейшее блюдо.

Ингредиенты

Картофель – 1 кг.

Кисломолочный творог – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 300 гр.

Соль

Ингредиенты для зажарки

Сало\подбрюшина – 200 гр.

Лук

Способ приготовления

1.Картофель почистить, нарезать и положить варить.

2.Из готового картофеля слить воду, размять и оставить остывать.

3. Сыр измельчить и добавить в холодный картофель. Перемешать.

4.Добавить яйцо, посолить и перемешать.

5.Добавить 1/3 муки и перемешать.

6.1/3 муки усыпить на рабочую поверхность, переложить муку и месить.

7.Посыпать остальной мукой тесто и примесить.

8.Сформировать из теста колбаску. Обвалять в муке.

9.Взять часть теста, раскатать в тонкую колбаску и поделить на малые куски.

10. Ладонью раскатать, должны получиться палюшки, размером с мизинец.

11.Вбрасывать в кипящую воду. Не забываем помешивать, чтобы не слипались.

12.Убрать, как только всплывут.

13.Помазать зажаркой из шкварок и лука.

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