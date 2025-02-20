Лучше черного и белого: Дженнифер Лопес надела монохромный образ, который закрепился в трендах

Дженнифер Лопес продемонстрировала трендовый монохромный образ, ставший новым акцентом в мире моды. Вместо традиционных черных, серых и белых цветов звезда выбрала коричневый оттенок, придающий элегантности и свежести любому стилю.

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Ее выбор этого цвета стал отличной альтернативой обычным нейтральным тонам, а последний образ Лопес показал, как коричневые брюки могут быть не только практичными, но и модными.

Не так давно певица поделилась в Instagram серией фото из поездки в Дубай, где предстала в стильном комплекте бизнес-шик. Она надела коричневые широкие брюки, соединенные с двубортным блейзером и классической рубашкой, образуя гармоничную монохромную палитру. Такой стиль, в частности, является отличным примером элегантности и современного подхода к бизнес-моде.

Известность коричневых оттенков, в частности шоколадно-коричневого, не уменьшается даже с приходом весны. Этот цвет дарит ощущение тепла, не создавая тяжести зимних темных тонов и прекрасно сочетается с яркими весенними цветами. Дополнительно он становится актуальным благодаря популярности в осенне-зимнем сезоне, а с приходом весны только усиливает свою актуальность.

Дженнифер Лопес выбрала полный образ Saint Laurent, подчеркивающий эстетику офисной моды. Ее костюм отлично соответствует главному цвету 2025 года по версии Pantone – теплый коричневый, или Mocha Mousse. Звезда дополнила образ темно-коричневой рубашкой на пуговицах, которую слегка открыла, демонстрируя элегантные линии ключиц.

Ключевым акцентом ее образа стали стильные аксессуары. Мини-портфель, изначально казавшийся произведением дизайна Сен-Лорана, оказался доступным клатчем Retrofête с тиснением под крокодиловую кожу. Также солнцезащитные очки без оправы с градиентным эффектом отсылали в моду начала 2000-х, добавляя еще больше шарма в общий стиль Джей Ло.

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