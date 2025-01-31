Рады туристам: живописная страна предлагает идеальные условия для цифровых кочевников

Если вы когда-нибудь мечтали работать, любуясь при этом живописным фьордом или после рабочего дня выключить компьютер и сразу отправиться на прогулку в горы, одна прекрасная страна готова предложить вам идеальные для этого условия. Туристический совет Новой Зеландии стремится сделать ее более открытой для мира.

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Как пишет издание Express, в стране вступают в силу новые правила, ослабляющие визовые ограничения. Новая Зеландия должна стать более открытой не только для туристов, но и для цифровых кочевников.

Теперь тем, кто работает удаленно на иностранного работодателя, будет позволено жить в стране по долгосрочной гостевой визе. Срок пребывания будет составлять до 9 месяцев.

В отличие от аналогичных схем, работающих в Греции и Индонезии, приезжим не нужно будет заполнять множество дополнительных документов. Они могут использовать свою обычную визу для удаленной работы во время поездки.

Новая Зеландия до сих пор не смогла оправиться от ограничений, введенных по всему миру из-за пандемии COVID-19. Экономика страны вступила в рецессию в прошлом году, а количество иностранных туристов составило всего 86% от того, что было в 2019 году.

Поэтому правительство страны выразило заинтересованность в том, чтобы привлечь как можно больше иностранных рабочих и отдыхающих. Чиновники также надеются повысить популярность знаменитого острова в мире.

Министр иммиграции Эрика Стэнфорд заявила на пресс-конференции, что новая тенденция "цифровых кочевников", когда все больше людей работают удаленно и свободно перемещаются по миру, является рынком, на который может выйти Новая Зеландия. "Мы хотим, чтобы люди видели в нашей стране идеальное место для посещения и работы", - сказала она. В этом должны помочь новые визовые правила.

По словам министра экономического роста Николы Уиллис, власти Новой Зеландии ожидают, что изменения побудят работников и представляемые ими компании рассмотреть возможность ведения большего бизнеса со страной в будущем.

Островное государство регулярно побеждает в конкурсах за звание самой красивой страны мира. В частности, согласно прошлогоднему опросу Rough Guides, этот титул достался Новой Зеландии за разнообразие ландшафтов, охватывающее песчаные пляжи и горные хребты. Любители кино также регулярно посещают страну, чтобы своими глазами увидеть, где снималась знаменитая киносага "Властелин колец".

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