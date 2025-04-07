Редизайна не будет? Появились новые данные об iPhone 17

Новый iPhone 17 должен традиционно выйти в сентябре этого года. И уже некоторое время в соцсетях и профильной прессе ходили слухи, что обновленная линейка телефонов пройдет значительный редизайн.

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В частности, ожидали, что по крайней мере некоторые модели будут иметь двухцветный корпус, а блок камер станет горизонтальным. Однако новый отчет журналиста Bloomberg Марка Гурмана, сотрудничающего с инсайдерами Apple, опроверг эти слухи. По его данным, 17 поколение iPhone будет иметь практически такой же дизайн, как и предыдущая линейка.

Рендеры, на которых камеры смартфона располагаются на темной вставке, вроде аналогичного блока Vision Pro, Гурман назвал фантазиями 3D-дизайнеров. "Многие изображения в интернете, включая рендеры с двухцветным дизайном, не соответствуют реальности. Мне сообщили, что задняя часть iPhone 17 Pro будет одного цвета без всяких темных блоков для камер. Apple вносит изменения постепенно, и следующая модель не станет исключением", – сообщил журналист.

Вероятно, такие изображения появились в сети из-за того, что на ранних прототипах Apple действительно тестировала подобные решения. Но в конце концов отказалась от заметного редизайна. Причинами могли стать проблемы с качеством или то, что обновленный внешний вид iPhone не совпадал с принципами философии компании.

При этом Гурман анонсировал, что к 20-летию выхода первого iPhone компания Apple готовит некоторые серьезные перемены. В частности, на рынок должен выйти первый складной смартфон от этого производителя. Также следует ожидать появления более смелой модели Pro, в которой будет шире использоваться стекло.

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