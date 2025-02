Рейтинг неожидан: наиболее активно смотрят украинцы на Netflix

Netflix продолжает удивлять украинских зрителей разнообразием контента, и в списке фильмов и сериалов, пользующихся наибольшим спросом в Украине, можно найти как новинки, так и классические произведения.

С каждым годом платформа приобретает все большую популярность среди украинских пользователей, а список наиболее просмотренных фильмов становится еще более интересным. В новом обзоре представлены 10 фильмов, вошедших в топ за последнюю неделю. Среди них можно найти как романтические комедии, так и динамические боевики. Одной из самых популярных категорий стали драмедии и триллеры.

Вот что сейчас выбирают украинцы на Netflix:

Поезд в 31 декабря (December 31st Express, 2024)

Это украинская комедия 2024 года, режиссером которой является Олег Борщевский. Фильм рассказывает о путешествии поездом в новогоднюю ночь, объединяющую абсолютно разных пассажиров, которые едут из Киева во Львов.

В главных ролях снялись известные украинские актеры, такие как Юрий Горбунов, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова и Лилия Ребрик. Лента является трогательной новогодней комедией о любви, дружбе и чудесах, которые встречаются в эту магическую ночь.

"Поезд в 31 декабря" - это история о том, как дорога объединяет людей, показывая, что у разных пассажиров одного купе могут быть общие мечты и ценности.

Медовый месяц с моей мамой (Honeymoon Crasher, 2025)

Французская комедия 2025 года, режиссером которой является Николя Кюш. Фильм рассказывает историю Лукаса, молодого человека, которого невеста бросила прямо перед алтарем, вернувшись к своему бывшему, и он решает отправиться в свадебное путешествие со своей мамой.

В главных ролях снялись Мишель Ларок и Жюльен Фрисон. Лента является комедией о семейных связях, самопознании и неожиданных поворотах судьбы.

"Медовый месяц с моей мамой" - это история о том, как даже самые непредсказуемые обстоятельства могут привести к положительным изменениям в жизни.

Дольче Вилла (La Dolce Villa)

Американская мелодраматическая комедия 2025 года, режиссером которой является Марк Уотерс. Фильм рассказывает об Эрике, который отправляется в Тоскану, чтобы отказать свою дочь от покупки заброшенной виллы, но находит там любовь и новый смысл жизни.

В главных ролях снялись Скотт Фоли, Виоланте Плачидо и Мая Рефикко.

Лента представляет собой легкую и романтическую комедию, которая показывает красоту Тосканы и важность семейных связей. Это история о том, как путешествие в другую страну может изменить жизнь и помочь найти новые возможности.

Типа беременная (Kinda Pregnant)

Американская комедия 2025 года, режиссером которой стал Тайлер Спинделл. Сценарий к фильму написали Джули Пайва и Эми Шумер, также сыгравшая одну из главных ролей. В ленте Шумер вместе с Джиллиан Белл, Брианной Хауи и Уиллом Форте рассказывают историю учительницы Лейни, которая чувствует себя неполноценной из-за того, что ее коллеги беременеют, и решает притвориться беременной, используя фальшивый живот.

Комедия насыщена абсурдными ситуациями, возникающими из-за ее попыток скрыть свой обман. Главная тема фильма — размышления о социальных ожиданиях, отношениях и поиске себя по необычным и забавным обстоятельствам.

Миссия невозможна: Расплата (Mission: Impossible – Dead Reckoning, 2023)

Американский шпионский боевик 2023 года, снятый Кристофером МакКуорри по его собственному сценарию в соавторстве с Эриком Джендресеном. Этот фильм является продолжением "Миссия невыполнима: Последствия" (2018) и седьмой частью серии.

В главных ролях снова Том Круз как Итан Хант, а также Хейли Этвелл, Винг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Пом Клементьефф и другие.

Сюжет разворачивается вокруг борьбы Итана Ханта и его команды с мощным мошенническим искусственным интеллектом "Сущность", угрожающим глобальной безопасности.

Смерть перед свадьбой (Death Before the Wedding)

Польская комедийная драма 2025 года, режиссерами которой являются Томаш Конецкий и Ивона Огоновская-Конецкая. Фильм рассказывает историю Маи, которая привозит своего жениха в родительский дом, где ее традиционные родители вынуждены преодолевать собственные культурные предубеждения на фоне кризиса на семейной молочной ферме.

Лента исследует темы семейных отношений, культурных отличий и любви, которая пытается преодолеть все препятствия. Это комедийная драма, которая показывает, как любовь может объединить людей, невзирая на их различия и жизненные трудности.

Снова в действии (Back in Action, 2025)

Американский комедийный боевик 2025 года, режиссером которого является Сет Гордон. Фильм рассказывает историю бывших агентов ЦРУ, которые после долгих лет спокойной жизни вынуждены вернуться в шпионские приключения.

В главных ролях снялись Джейми Фокс, Кэмерон Диас, Эндрю Скотт, Джейми Деметриу, Кайл Чендлер и Гленн Клоуз.

Лента объединяет элементы комедии, боевика и шпионского триллера, предлагая зрителям динамичный и развлекательный сюжет. Это история о том, как прошлое настигает героев, заставляя их снова использовать свои навыки и опыт, чтобы справиться с опасностью.

Шрек (Shrek, 2001)

Американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный мультфильм, основанный на одноименной книге Уильяма Стейга. Режиссерами фильма выступили Эндрю Адамсон и Вики Дженсон, осуществившие свои дебюты в полнометражном кинематографе. Мультфильм стал первым в серии о Шреке.

Сюжет мультфильма рассказывает об агре по имени Шрек, который после того, как его болотом заполонили сказочные существа, изгнанные жестоким лордом Фаркуадом, заключает соглашение с ним. Шрек должен спасти принцессу Фиону в обмен на восстановление контроля над болотом.

Этот мультфильм стал большим кассовым хитом, заработав более 487 миллионов долларов по всему миру. Он получил награду "Оскар" за лучший полнометражный анимационный фильм и был номинирован на премию за лучший адаптированный сценарий.

Ведьмак: Сирены глубин (The Witcher: Sirens of the Deep)

Это анимационная фэнтезийная драма для взрослых 2025 года, являющаяся частью вселенной сериала Netflix "Ведьмак". Фильм создан на основе рассказа Анджея Сапковского "Маленькая жертва" и рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, который расследует нападения на приморские деревни.

Режиссером фильма стал Кан Хэй Чул, а сценарий написали Майк Островски и Рэй Бенджамин.

В фильме Геральт распутывает давний конфликт между людьми и морскими жителями, угрожающий войной между королевствами. Анимация обещает зрителям увлекательную историю с элементами фэнтези, драмы и приключений, а также качественную анимацию, передающую атмосферу мира "Ведьмак".

Любовь навеки (Love Forever, 2025)

Шведская романтическая комедия 2025 года, режиссером которой является Стаффан Линдберг. Фильм рассказывает о стокгольмской паре, Анне и Самуэле, которые планируют провести камерную свадьбу на живописном острове Готланд. Их планы рушатся из-за вмешательства родственников и друзей, что приводит к хаосу во время празднования. Анна сбегает с церемонии, которая становится началом новых событий в жизни героев.

Это история о том, как семейные традиции и неожиданные обстоятельства могут превратить самый важный день в настоящее испытание для отношений.

