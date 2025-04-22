Рейтинг сериала 'Последние из нас' резко обрушился: в чем причина

Второй сезон популярного постапокалиптического сериала "Последние из нас" начался с высоких ожиданий и одобрительных отзывов критиков. Однако уже после выхода второго эпизода рейтинги среди зрителей резко пошли вниз.

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На платформе Rotten Tomatoes оценка аудитории упала до 53%, в то время как критики продолжают ставить сериалу 96%. Это вызвало подозрения относительно потенциального ревью-бомбинга – целенаправленного занижения рейтинга пользователями из-за субъективного возмущения.

Основная волна негатива идет от зрителей, знакомых с оригинальными играми. Именно эти зрители, согласно комментариям на форумах, больше всего разочарованы тем, как сериал отображает любимых персонажей.

Одной из главных мишеней критики снова стала Белла Рамзи, исполняющая роль Элли. Зрители считают, что ее персонаж во втором сезоне стал еще более "отстранен" от игрового прототипа, а драматическая сила Элли – чрезмерно гиперболизирована.

Интересно, что Кейтлин Дивер, играющая новую ключевую героиню второго сезона – Эбби, почти не подверглась критике, хотя еще до премьеры ее участие в сериале активно обсуждали. Ранее фанаты игры выражали сомнения в соответствии актрисы образа Эбби к игровому прототипу. В ответ на это Дивер объяснила, что получила роль без кастинга, потому что шоуранеры были уверены в ее актерских способностях.

В то же время в сети набирает популярность мнение, что создатели сериала могут намеренно дразнить фанов, провоцируя их на эмоциональные реакции. Некоторые пользователи прямо обвиняют одного из сценаристов, Нила Дракманна, в умышленной "провокации фанатов" и чрезмерном переосмыслении исходного материала.

Первый сезон показал путешествие Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) через постапокалиптическую Америку. События второго сезона разворачиваются пять лет спустя после финала предыдущего и постепенно адаптируют сюжет. В первых эпизодах уже появились новые персонажи – Эбби (Кейтлин Дивер), Дина (Изабелла Мерсед) и Айзек (Джеффри Райт).

Второй эпизод продолжения уже доступен для просмотра на Megogo с официальной украинской озвучкой. Всего в сезоне предусмотрено 7 серий, новые выпуски будут выходить по понедельникам. Несмотря на снижение зрительских оценок, сериал уже продлен на третий сезон, что свидетельствует о стабильном доверии HBO к проекту.

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