С чем есть помидоры, чтобы они были еще более полезными: вкусовая хитрость

Помидоры – один из самых универсальных продуктов, по вкусу почти всем. Используемые во многих разных кухнях и блюдах, от салатов до пасты, они отлично подойдут для того, чтобы придать свежести и пикантности.

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Они не только вкусны, но и полезны. Помидоры являются отличным источником витаминов A, C и K, которые поддерживают иммунную функцию, зрение и здоровье костей. Однако, оказывается, вы можете сделать их еще более питательными, просто соединив с другим популярным кухонным продуктом. Британские эксперты по здравоохранению рассказали, как сделать ваши любимые полезные перекусы еще более питательными, пишет Express.

И ответ кроется в науке, поскольку определенные продукты могут вызвать реакции у других и влиять на то, как они усваиваются организмом.

Диетолог Уилл Булсевич привел помидоры в пример, сказав, что вы можете повысить их пищевую ценность, употребляя их с любимым для здоровья кишечника блюдом – оливковым маслом. Это сочетание не просто отличная добавка к брускету, оно также может существенно повлиять на то, как ваш организм расщепляет помидоры.

Он объяснил, что они содержат ликопин, жирорастворимый антиоксидант, который может защитить нас от сердечных заболеваний и уменьшать окислительный стресс.

Однако он предупредил, что нашему организму это не так легко усвоить, если только его не соединить с оливковым маслом первого отжима.

Он объяснил: "Жир из оливкового масла первого отжима действительно помогает получить больше ликопина из помидоров".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как получить обильный урожай помидоров.

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