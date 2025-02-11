С чем вкусно запечь куриные голени: добавьте один простой фрукт, чтобы мясо получилось сочным

Чтобы куриное мясо было действительно сочным, его нужно совмещать с правильными ингредиентами. На этот случай отлично подходит апельсин. Конкретно цитрусовый соус сделает текстуру продукта безупречной, а вкус насыщенным.

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Идея приготовления сочных куриных голеней с апельсином в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

куриные голени

мед – 2 ст.л. (растопленный)

сок 3-х апельсинов (половинку оставить, чтобы нарезать в форму)

по вкусу специи: соль, сушеные томаты с чесноком и базиликом

Способ приготовления:

1. Совместить сок апельсина, мед, специи перемешать.

2. В форму положить куриное мясо и залить соусом.

3. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку в минуту 30 под фольгой.

4. Затем достать, смазать каждый кусочек тем же соусом, что в форме.

5. Положить дольки апельсина.

6. Отправить еще раз в духовку на 30 минут без фольги.

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