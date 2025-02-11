С чем вкусно запечь куриные голени: добавьте один простой фрукт, чтобы мясо получилось сочным
Чтобы куриное мясо было действительно сочным, его нужно совмещать с правильными ингредиентами. На этот случай отлично подходит апельсин. Конкретно цитрусовый соус сделает текстуру продукта безупречной, а вкус насыщенным.
Идея приготовления сочных куриных голеней с апельсином в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- куриные голени
- мед – 2 ст.л. (растопленный)
- сок 3-х апельсинов (половинку оставить, чтобы нарезать в форму)
- по вкусу специи: соль, сушеные томаты с чесноком и базиликом
Способ приготовления:
1. Совместить сок апельсина, мед, специи перемешать.
2. В форму положить куриное мясо и залить соусом.
3. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку в минуту 30 под фольгой.
4. Затем достать, смазать каждый кусочек тем же соусом, что в форме.
5. Положить дольки апельсина.
6. Отправить еще раз в духовку на 30 минут без фольги.
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