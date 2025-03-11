С помощью какого кухонного средства можно избавиться от сорняка в саду: и это не уксус!

Сорняки – это не просто растения, которые растут в неправильном месте, ведь они могут быстро разрастаться весной, из-за чего сады будут выглядеть беспорядочно.

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Кроме того, они могут появляться в отверстиях между тротуарной плиткой или постом в трещинах асфальта в вашем внутреннем дворике. Бороться с ними иногда бывает довольно трудно, но есть одно кухонное средство, которое спасет вас от этих растений – это соль, пишет OBOZ.UA.

Чтобы использовать ее для уничтожения сорняков, просто смешайте столовую ложку с водой и вылейте на сорняки.

По словам экспертов, лучше этот метод подходит для борьбы с этими надоедливыми растениями между плиткой и гравием, поскольку соленая вода может уничтожить почву и окружающие растения, если попадет на них.

Обязательно делайте это, когда погода сухая, в противном случае дождь смоет самодельный раствор.

Проверьте свою работу через несколько дней и просто вырвите сорняки и утилизируйте их, повторно применяя раствор, если нужно.

Соль может не только уничтожить сорняки, но и помешать вредителям поедать ваши растения. Посыпьте солью вокруг растения и увидите, что улитки и черви не захотят добавить этот барьер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о некоторых фактах о соли, которых вы точно не знали.

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