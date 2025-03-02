Самые ленивые знаки зодиака: эти люди часто увольняются с работы

Астрологи выделяют два знака зодиака, которые склонны увольняться с работы. Эти люди часто ленятся.

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Это Козерог и Дева, пишет Meteoprog. Больше о представителях этих знаков читайте в гороскопе.

Козерог

Козероги любят строить большие планы и управлять своим временем. Тем не менее они могут не учитывать реальную ситуацию. Когда их что-то не устраивает, они могут потерять любую мотивацию и становятся ленивыми.

Дева

Человек, родившихся под знаком Девы, любят театрализовать. Они показывают, насколько они ответственны и усердны. Однако это может быть только прикрытием для лени. Когда их никто не видит, Девы могут часами лежать и ничего не делать. Хотя из этого состояния они могут почерпнуть истинное вдохновение.