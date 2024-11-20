Самые недооцененные страны Европы: куда запланировать следующий отпуск

Открытость границ и доступные перелеты сыграли с некоторыми европейскими странами злую шутку – туристов там местами стало больше, чем местных жителей. В то время как немало интересных направлений так и остаются без внимания людей.

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Издание Mirror специально для путешественников, не знающих, куда отправиться, чтобы скрыться от толп, собрало список из 21 недооцененных локаций в Европе. Здесь есть что посмотреть, однако люди почему-то до сих пор об этом не знают.

Ульцинь, Черногория – городок может предложить впечатляющее побережье и интереснейшую культуру кафе.

Орхус, Дания – университетский город в Ютландии обожают за привлекательность булыжных улиц и позитивный взгляд на жизнь в стиле "хюге".

Гереш, Португалия – Национальный парк Пенеда-Гереш называют прекрасным уголком Португалии, который является домом для тысяч видов животных, включая косуль, диких пони гаррано, волков и хищных птиц.

Гоцо, Мальта – возле Мальты расположены два меньших по размеру острова, Комино и Гоцо, визита достойны оба, но Гоцо может похвастаться поистине зрелищными достопримечательностями.

Вестманнаэйяр, Исландия – путешественники зря обходят эту жемчужину Исландии, ведь здесь можно посетить впечатляющие пещеры, исследовать местные вулканы и полюбоваться экспонатами музея Элдгеймара.

Пловдив, Болгария – этот город имеет отличную коллекцию исторических памятников, а также невероятно роскошную сеть мощеных улиц.

Леви, финская Лапландия – если хотите увидеть самый чистый в мире снег, тогда вам сюда, вдобавок, Леви может похвастаться прекрасным горнолыжным склоном.

Берген, Норвегия – это чистый и прохладный город, расположенный в непосредственной близости к живописной природе, что делает его идеальным для любителей хайкинга.

Клуж-Напока, Румыния – самый большой город Трансильвании имеет убедительные аргументы, чтобы добыть славу самого интересного города Румынии, ведь его центр называют настоящим музеем под открытым небом.

Эмилия-Романия, Италия – некоторые называют этот регион лучшим, что есть в стране, одна только Равенна имеет восемь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще екулинарные центры, среди которых Модена, Парма и Болонья.

Тарту, Эстония – город называют творческим и интеллектуальным центром всей Балтии.

Экстремадура, Испания – западный регион Эстремадура посещают не так часто, однако именно здесь можно увидеть берианских свиней, блуждающих по лесным массивам, а еще действительно интересную архитектуру.

Фарерские острова – здесь овцы пасутся прямо на дорогах, пирамидальные вершины холмов зовут на пешие прогулки, а морские птицы, тюлени и киты являются обычным зрелищем вдоль береговой линии.

Вильнюс, Литва – Если вы готовы открыть для себя увлекательную и часто бурную историю Вильнюса, начните с холма Гедиминаса, откуда открывается вид на Старый город. Затем вам следует спуститься к ослепительным Воротам Рассвета, которое напоминает о времени внедрения католичества в Литве после ее объединения с Польшей.

Баня-Лука, Босния и Герцеговина – гурманы обретут счастье в многочисленных ресторанах местной кухни, а еще отдых здесь очень дешевый.

Имотские Озера, Хорватия – туристы приезжают сюда, чтобы искупаться на Голубом озере (Modro Jezero), глубокой воронке, голубые воды которой весной достигают 90 метров в глубину, но летом сильно мелеют.

Дордрехт, Нидерланды – средневековая гавань, расположенная на широком изгибе реки Оуде-Маас, похожая на локацию по какой-то интересной игре, здесь вы почувствуете настоящий дух Голландии.

Ланды, Франция – около 65% департамента на юго-западе Франции составляют морские сосны, но здесь также есть более 100 км атлантического побережья и несколько крупных озер, поэтому любителям активного отдыха здесь предлагают серфинг, кайтсерфинг, катание на досках и каякинг.

Острова Силли, Великобритания – это уединенный архипелаг у побережья Корнуолла, до которого легко добраться на автобусе Skybus из Лэндс-Энда, чтобы насладиться нетронутой природой.

Памуккале, Турция – путешественники могут искупаться здесь в впечатляющих травертиновых бассейнах и прогуляться пешком, а также посетить развалины римских достопримечательностей.

Понза, Италия – этот скалистый остров позволяет полюбоваться природными бассейнами, погрузиться в древние гроты и позагорать на песчаных пляжах. Конечно, здесь найдется кое-что и для любителей морепродуктов.

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