Какой праздник отмечают 20 ноября: календарь событий

В среду, 20 ноября, православная церковь отмечает день преподобного Григория Декаполита. Свои именины в этот день празднуют Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

Видео дня

Какие еще праздники приходятся на эту дату, рассказывает OBOZ.UA. А также о главных исторических событиях и именинниках дня.

Какие праздники отмечают 20 ноября

Всемирный день ребенка – праздник под эгидой ООН ежегодно чествует мировое братство и взаимопонимание детей. Это также день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей по всему миру. Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка. Конвенция о правах ребенка была утверждена в эту же дату в 1989 году.

День памяти жертв трансфобии – на протяжении веков трансгендерные люди испытывали различные формы насилия и нередко даже погибали за то, что бросали вызов взглядам, понятиям и стереотипам вокруг "мужской" и "женской" идентичности. Ежегодно 20 ноября мир чествует всех, кто пострадал за свою трансгендерную идентичность. Этот праздник призван почтить, отметить и увековечить память тех, кто сталкивается с дискриминацией и стигматизацией.

День "назови свой компьютер" – будем честными, мы все время от времени разговариваем со своими компьютерами. Ибо этот гаджет для нас давно стал настоящим альтер-эго – и другом, и коллегой, и верным спутником. А значит, он точно заслуживает имени. И сегодня самое время его придумать.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких – ХОБЛ не является одной болезнью, это общий термин для заболеваний, вызывающих проблемы, связанные с дыханием и потоком воздуха. Хронический бронхит и эмфизема входят в эту группу заболеваний, часто вызываемых загрязнением воздуха или курением. Люди, страдающие ХОБЛ, обычно имеют более высокий риск возникновения других проблем со здоровьем. Ежегодно в ноябре мир отмечает день, призванный повысить осведомленность о ХОБЛ и методах ее лечения.

События 20 ноября

1480 — окончание стояния на Угре - конец татаро-монгольского владычества на Руси.

1624 — Захария Копистенский поставлен архимандритом Киево-Печерской Лавры.

1805 — Состоялась премьера единственной оперы Людвига ван Бетховена "Фиделио".

1818 — Симон Боливар провозгласил независимость Венесуэлы от Испанского королевства.

1910 — Начало Мексиканской революции. Франсиско Мадеро объявляет План Сан-Луис-Потоси, где провозглашает себя президентом Мексики и призывает к вооруженной борьбе против диктатора Порфирио Диас.

1917 — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила УНР

1918 — Большевики создали временное правительство УССР во главе с Юрием Пятаковым.

1941 — рабочие в блокадном Ленинграде начали получать по продовольственным карточкам 250 граммов хлеба в день, все остальные – 125. За время блокады умерло от голода более 640,000 ленинградцев.

1943 — Под охраной УПА на Волыни началась Первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии, на которой оформлена политическая организация – Антибольшевистский Блок Народов (АБН).

1945 — в немецком городе Нюрнберг начался международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха.

1985 — выпущена Microsoft Windows 1.0

1990 — арестован Андрей Чикатило — самый известный советский серийный убийца.

1998 — запуск первого модуля Международной космической станции (модуль "Заря")

2003 — В Антарктиде найден лед возрастом 900 тысяч лет.

2004 — Шевченковский районный суд Киева отклонил представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности с 21 по 23 ноября.

Именинники 20 ноября

1480 — Фернан Магеллан, португальский и испанский мореплаватель и исследователь, человек, организовавший первое кругосветное плавание.

1625 — Паулюс Поттер, нидерландский художник. Один из самых выдающихся представителей нидерландской живописи Золотой эпохи.

1717 — Григорий Конисский, украинский писатель, проповедник, церковный и культурный деятель.

1858 — Сельма Лагерлеф, шведская писательница, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе.

1889 — Эдвин Хаббл, американский астроном, автор концепции расширения Вселенной. Его имя носит современный орбитальный телескоп.

1896 — Михаил Вериковский, композитор, дирижер и фольклорист.

1923 — Петр Афанасьевич Фарин, солдат, кавалер трех орденов Славы.

1924 — Бенуа Мандельброт, французский математик польского происхождения, основатель фрактальной геометрии.

1925 — Роберт Кеннеди, американский политический и государственный деятель, младший брат убитого президента Джона Ф. Кеннеди.

1942 — Джо Байден, 46-й Президент США

1934 — Лев Полугаевский, советский шахматный гроссмейстер и теоретик.

1961 — Евгений Тельнов, солдат Национальной гвардии Украины, участник войны на востоке Украины. Герой Украины.

1963 — Михаил Петрович Дидык, оперный певец, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко.

1983 — Михаил Хома, украинский певец, солист группы DZIDZIO.

1986 – Оливер Сайкс, британский музыкант, лед-вокалист металлкор-группы Bring Me the Horizon.

1998 — Таисия-Оксана Щурук, украинская актриса кино.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники православные отмечают в декабре по новому календарю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.