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Рождество уже близко: какие еще праздники отмечают в декабре по новому календарю

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Рождество уже близко: какие еще праздники отмечают в декабре по новому календарю

Декабрь открывает сезон рождественско-новогодних праздников и дарит атмосферу радости, надежды и веры в чудеса. После перехода на новолианский календарь верующие ПЦУ и УГКЦ отмечают Рождество 25 декабря. Даты церковных праздников также сместились на 13 дней.

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Любимый детьми День святого Николая теперь приходится на 6 декабря. А Рождественский пост длится с 15 ноября по 24 декабря. OBOZ.UA публикует даты декабрьских праздников по новому календарю.

Календарь самых важных праздников в декабре

  • День Святого Николая – 6 декабря;
  • Сочельник – 24 декабря;
  • Рождество Христово – 25 декабря;
  • Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря;
  • Щедрый вечер – 31 декабря;
  • Новый год – 31 декабря.

Полный календарь на декабрь-2024 по новому стилю

  • 1 декабря – пророка Наума;
  • 2 декабря – пророка Аввакума;
  • 3 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
  • 4 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
  • 5 декабря – преподобного Саввы Освященного;
  • 6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
  • 7 декабря – День Амвросия Медиоланского;
  • 8 декабря – преподобного Патапия Фивского;
  • 9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;
  • 10 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 11 декабря – преподобного Даниила Столбника;
  • 12 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.
  • 13 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
  • 14 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
  • 15 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
  • 16 декабря – святого Огия;
  • 17 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
  • 18 декабря – мученика Севастиана и других;
  • 19 декабря – мученика Бонифатия;
  • 20 декабря – предпразднование Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; священномученика Игнатия Богоносца;
  • 21 декабря – мученицы Юлиании;
  • 22 декабря – великомученицы Анастасии;
  • 23 декабря – десять мучеников в Крите;
  • 24 декабря – вечер Рождества Христова; преподобномученицы Евгении;
  • 25 декабря – Рождество Христово;
  • 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евтимия, епископа Сардейского;
  • 27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;
  • 28 декабря – святых мучеников 20 тысяч, сожженных в Никомидии;
  • 29 декабря – святых детей, при Христе убитых в Вифлееме; преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпаемых;
  • 30 декабря – мученицы Анисии;
  • 31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.

Также OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют Благовещение – один из важнейших церковных праздников в году.

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