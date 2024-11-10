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Рождество уже близко: какие еще праздники отмечают в декабре по новому календарю
Декабрь открывает сезон рождественско-новогодних праздников и дарит атмосферу радости, надежды и веры в чудеса. После перехода на новолианский календарь верующие ПЦУ и УГКЦ отмечают Рождество 25 декабря. Даты церковных праздников также сместились на 13 дней.
Любимый детьми День святого Николая теперь приходится на 6 декабря. А Рождественский пост длится с 15 ноября по 24 декабря. OBOZ.UA публикует даты декабрьских праздников по новому календарю.
Календарь самых важных праздников в декабре
- День Святого Николая – 6 декабря;
- Сочельник – 24 декабря;
- Рождество Христово – 25 декабря;
- Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря;
- Щедрый вечер – 31 декабря;
- Новый год – 31 декабря.
Полный календарь на декабрь-2024 по новому стилю
- 1 декабря – пророка Наума;
- 2 декабря – пророка Аввакума;
- 3 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
- 4 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
- 5 декабря – преподобного Саввы Освященного;
- 6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
- 7 декабря – День Амвросия Медиоланского;
- 8 декабря – преподобного Патапия Фивского;
- 9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;
- 10 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 11 декабря – преподобного Даниила Столбника;
- 12 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.
- 13 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
- 14 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
- 15 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
- 16 декабря – святого Огия;
- 17 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
- 18 декабря – мученика Севастиана и других;
- 19 декабря – мученика Бонифатия;
- 20 декабря – предпразднование Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; священномученика Игнатия Богоносца;
- 21 декабря – мученицы Юлиании;
- 22 декабря – великомученицы Анастасии;
- 23 декабря – десять мучеников в Крите;
- 24 декабря – вечер Рождества Христова; преподобномученицы Евгении;
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евтимия, епископа Сардейского;
- 27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;
- 28 декабря – святых мучеников 20 тысяч, сожженных в Никомидии;
- 29 декабря – святых детей, при Христе убитых в Вифлееме; преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпаемых;
- 30 декабря – мученицы Анисии;
- 31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.
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