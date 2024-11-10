Рождество уже близко: какие еще праздники отмечают в декабре по новому календарю

Декабрь открывает сезон рождественско-новогодних праздников и дарит атмосферу радости, надежды и веры в чудеса. После перехода на новолианский календарь верующие ПЦУ и УГКЦ отмечают Рождество 25 декабря. Даты церковных праздников также сместились на 13 дней.

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Любимый детьми День святого Николая теперь приходится на 6 декабря. А Рождественский пост длится с 15 ноября по 24 декабря. OBOZ.UA публикует даты декабрьских праздников по новому календарю.

Календарь самых важных праздников в декабре

День Святого Николая – 6 декабря;

Сочельник – 24 декабря;

Рождество Христово – 25 декабря;

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря;

Щедрый вечер – 31 декабря;

Новый год – 31 декабря.

Полный календарь на декабрь-2024 по новому стилю

1 декабря – пророка Наума;

2 декабря – пророка Аввакума;

3 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;

4 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;

5 декабря – преподобного Саввы Освященного;

6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;

7 декабря – День Амвросия Медиоланского;

8 декабря – преподобного Патапия Фивского;

9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;

10 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

11 декабря – преподобного Даниила Столбника;

12 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.

13 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;

14 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

15 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;

16 декабря – святого Огия;

17 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;

18 декабря – мученика Севастиана и других;

19 декабря – мученика Бонифатия;

20 декабря – предпразднование Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; священномученика Игнатия Богоносца;

21 декабря – мученицы Юлиании;

22 декабря – великомученицы Анастасии;

23 декабря – десять мучеников в Крите;

24 декабря – вечер Рождества Христова; преподобномученицы Евгении;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евтимия, епископа Сардейского;

27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;

28 декабря – святых мучеников 20 тысяч, сожженных в Никомидии;

29 декабря – святых детей, при Христе убитых в Вифлееме; преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпаемых;

30 декабря – мученицы Анисии;

31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.

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