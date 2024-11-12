На крошечном европейском острове откроют аэропорт, чтобы увеличить наплыв туристов

Пока одни регионы Европы сейчас думают, как взять под контроль поток туристов, другие придумывают способы, как привлечь больше гостей к себе. Маленький мальтийский остров Гоцо ради этого планирует реализовать амбициозный проект.

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Как пишет издание Express, до сих пор на Гоцо можно было добраться только на пароме. Поэтому туристы заезжали сюда не больше, чем на день. Теперь для удобства посетителей здесь планируют построить аэропорт и вложиться в развитие туристической инфраструктуры в целом.

Гоцо является частью Мальтийского архипелага, расположенного между Сицилией на севере и Ливией на юге. Аэропорт должен соединить его с Мальтой по воздушному пути. Планы расширения аэродрома на Гоцо были одобрены Советом планирования в октябре. В настоящее время место посадки для воздушных судов находится возле поселка Шеукия и принимает только экстренные рейсы. Оно представляет собой полузаброшенную вертолетную площадку. Местные власти планируют расширить взлетно-посадочную полосу так, чтобы она могла принимать небольшие самолеты и вертолеты.

По данным местной печати, ожидается, что весь проект обойдется в 2,5 миллиона евро. Модернизация вертолетной площадки обойдется в 1,6 млн евро, а еще 861 000 евро планируют потратить на приобретение трех девятиместных самолетов. Открытие аэропорта планируется на 2026 год. Ожидается, что он будет принимать 15 рейсов в день – регулярных и чартерных. Стоимость билета будет колебаться в пределах 1-1,5 тыс. грн.

Кроме приема авиарейсов, новый аэропорт планируют использовать для других целей. Например, проводить здесь занятия по парашютному спорту.

Рональд Султана, директор по туризму и экономическому развитию в министерстве Мальты по Гоцо и планированию, сказал: "Мы не против однодневных поездок, но мы хотим перевести часть однодневных поездок на более длительное пребывание". По его словам, это поможет развить отрасль, но при этом не создаст проблему чрезмерного туризма.

Кроме аэропорта на Гоцо планируют открыть новый спортивный центр и несколько бутик-отелей. Гости этих гостиниц смогут оставаться на острове с ночевкой, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями – например, мегалитическими храмами, такими как храм Джгантия. Эти постройки являются одними из старейших каменных построек в мире.

Сейчас Гоцо отстает в развитии от Мальты. Здесь преобладает сельское хозяйство. Этот нюанс хотят использовать, чтобы привлечь туристов, желающих отдохнуть от шумных мегаполисов.

На острове есть несколько песчаных пляжей, таких как залив Рамла в Шааре и Надуре, а также морские курорты, популярные как среди местных жителей, так и среди туристов. В первую очередь речь идет о Марсалфорне и Шленде.

Поромная переправа между портом Мджарр на Гоцо и Чиркеввой на северо-западном побережье Мальты занимает 25 минут в одну сторону и стоит 4,65 евро. Gozo Channel Line совершает рейсы каждые 45 минут летом и почти так же часто зимой.

Август – самый жаркий месяц на Гоцо, средняя температура составляет 27 °C. Однако даже в разгар зимы здесь достаточно тепло, в среднем в ноябре днем здесь 16°C. Покой острова, великолепные пейзажи и богатая культура делают его идеальным местом для зимнего отдыха.

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