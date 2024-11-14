Куда поехать, чтобы полюбоваться северным сиянием: лучшие локации в мире

Хотя в последнее время вспышки северного сияния периодически радуют красотой жителей Украины, однако явление в наших широтах можно наблюдать только в ограниченных проявлениях. Настоящее величие этого природного чуда раскрывается только за Полярным кругом.

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Издание Express назвало 6 локаций, куда следует отправиться желающим увидеть Северную Аврору своими глазами такой, какой она действительно должна быть. Но не забудьте положить в чемодан побольше теплых вещей.

Рейкьявик, Исландия

Исландия является отличным местом для наблюдения за северным сиянием благодаря своему уникальному географическому положению. Расположенная чуть южнее Полярного круга, Исландия переживает долгие темные ночи в зимние месяцы, что является идеальным условием для наблюдения за цветными вспышками в небе. Низкий уровень светового загрязнения в стране, особенно в отдаленных районах, таких как национальный парк Тингведлир или Вестфирдир, позволяет наслаждаться Авророй сполна.

Шетландские острова, Шотландия

Шетландские острова, самая северная часть Великобритании, – прекрасное место для наблюдения за северным сиянием, которое местные называют "танцорами Мирри". Расположенные на высокой широте ближе к Полярному кругу, чем материковая часть Шотландии, Шетландские острова предлагают немало возможностей стать свидетелем северного сияния, особенно во время долгих темных зимних ночей с октября по март. Удаленное расположение острова и низкий уровень светового загрязнения позволяют полюбоваться полярным сиянием во всех его ярких цветах.

Тромсе, Норвегия

Тромсе, который часто называют "Воротами в Арктику", - одно из лучших мест в мире для наблюдения за северным сиянием. Лучшим временем для этого называют период с сентября по апрель. Ночи здесь очень длинные и темные. А прибрежный климат сохраняет относительно мягкую температуру по сравнению с другими направлениями в Арктике, что делает город более комфортным для разнообразного активного отдыха.

Лапландия, Финляндия

Лапландия, расположенная на севере Финляндии, является исключительным местом для наблюдения за северным сиянием из-за своего расположения в зоне полярных сияний. Именно здесь шансы увидеть это природное явление очень высоки, особенно в период с сентября по апрель. Нетронутая дикая природа Лапландии с ее заснеженными лесами, замерзшими озерами и поразительными холмами предлагает идеальные условия для наблюдения за северным сиянием в безмятежной обстановке.

Илулиссат, Гренландия

Илулиссат, волшебный город на западе Гренландии, расположен за Полярным кругом, а значит, полярное сияние здесь частое и яркое. Посетители могут наслаждаться волшебным зрелищем с разных точек обзора, будь то вершины заснеженных холмов, вдоль замерзшего побережья или даже с экскурсий по ледникам. Сочетание увлекательных арктических пейзажей Илулиссата и поразительного северного сияния делает его идеальным местом для действительно памятного природного опыта.

Фарерские острова, Дания

Фарерские острова, изолированный архипелаг в Северной Атлантике, являются фантастическим местом для наблюдения за северным сиянием благодаря своему удаленному расположению и низкому уровню светового загрязнения. Расположенные между Исландией и Норвегией, клочки суши предлагают темное небо, идеально подходящее для наблюдения за ясным северным сиянием, особенно с ноября по февраль. Небольшая численность населения островов и ограниченная инфраструктура позволяют легко найти тихие, уединенные места для наблюдения за сиянием.

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