Самые веселые знаки зодиака: они покоряют женщин юмором

Некоторые знаки зодиака отличаются прекрасным чувством юмора. Рядом с ними просто невозможно унывать.

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Наиболее положительный знак – это Овен. Далее астрологи называют Овна и Стрельца, пишет Meteoprog. Больше об этих людях читайте в гороскопе.

Близнецы излучают положительную энергию и открыто общаются. Они всегда имеют подборку шуток для подходящего момента. У представителей этого знака живой и любознательный разум, они способны к импровизации и потому умеют находить смешные ситуации. Такие мужчины часто покоряют женщин своей харизмой.

На втором и третьем месте в рейтинге самых веселых знаков – Овен и Стрелец. Овны – открытые люди, которые ценят близкую дружбу и умеют рождать анекдоты и смешные ситуации. Стрельцы отличаются детской прямотой и знают много смешных историй.