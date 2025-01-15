'Самый опасный город' в мире снова стал популярен среди туристов: где расположен

Даже вещи с наихудшей репутацией как правило заслуживают второго шанса. Это убедительно доказывает история города в Бразилии, который заработал себе звание одного из самых опасных в мире, а теперь стал туристическим магнитом среди амазонских лесов.

Видео дня

Как пишет издание Express, речь идет о городе Манаус. Когда-то он славился высоким уровнем преступности, поэтому путешественники старались обходить его стороной. Однако с течением времени его интересная архитектура и богатая история стали вызывать интерес. А прямой рейс из Лиссабона, который с ноября 2024 года выполняет авиакомпания TAP Air Portugal, сделал путешествие в Манаус более доступным.

Манаус является столицей Амазонаса, крупнейшего штата Бразилии. Несмотря на свое отдаленное расположение в самом сердце амазонских лесов, он является оживленным экономическим и туристическим центром.

Исторически Манаус имел большое значение, особенно во время каучукового бума конца 19-го и начала 20-го веков. Сегодня Манаус является центром таких отраслей как химическая промышленность, производство компонентов для мобильных телефонов и нефтепереработка.

Однако его имидж опасного города закрепился, преимущественно из-за высокого уровня убийств. По итогам 2022 года город занял 21-е место в мире по уровню таких тяжких преступлений.

Подлили масла в огонь и сообщения таблоидов в 2014 году. Тогда Бразилия принимала Чемпионат мира по футболу, а в Манаусе на "Арена Амазония" проходило несколько игр. Пресса тогда описывала город, как исполненный риска.

Что ж, такие локации все же привлекают туристов, ищущих острых ощущений. Но при правильном планировании поездки Манаус может предложить своим гостям невероятные чудеса природы и поразительные культурные достопримечательности.

Одно из самых увлекательных мест в Манаусе – это Encontro das Águas (переводится с португальского языка как "встреча вод"). В этой точке сливаются реки Рио-Негро и Рио-Солимоэнш, однако их воды смешиваются не сразу. Контраст темных вод Риу-Негру и более светлых, насыщенных осадком вод Солимоэнша создает необычное визуальное зрелище.

Еще одной достопримечательностью Манауса является Театр Амазонас, изысканный оперный театр, построенный еще в эпоху каучукового бума. Возведенный между 1884 и 1896 годами, оперный театр является символом некогда преуспевающей культурной жизни города с его потрясающей архитектурой, итальянскими люстрами и мраморным убранством. Сегодня здесь выступает Филармонический оркестр Амазонас и проводится Фестиваль Амазонас де Опера, привлекающий любителей классической музыки со всего мира.

Несмотря на свою репутацию, Манаус не является зоной военных действий, как некоторые могут себе представить. Однако здесь важно проявлять осторожность, особенно в определенных районах. Впрочем, такие опасные точки есть во многих городах мира.

Несмотря на неоднозначную славу, город остается популярной базой для исследования тропических лесов Амазонки. И многие авторитетные туроператоры предлагают тщательно подобранные туристические маршруты, которые гарантируют безопасность и предоставляют доступ к уникальному очарованию города. Благодаря своей богатой истории, культурному наследию и природной красоте Манаус бросает вызов негативным ожиданиям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про топ-5 местах мира, которые нужно посетить в 2025 году по версии The New York Times.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.