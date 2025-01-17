Самый простой способ избавиться от сквозняков в доме

Сквозняки в доме — это повышенный риск респираторных заболеваний и появления плесени в помещении, что также опасно для здоровья. А еще сквозняки уносят тепло, и нам приходится больше платить за отопление.

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Как быстро избавиться от этой проблемы, обнаружить и ликвидировать источники сквозняков, рассказывает OBOZ. UA.

Откуда в доме сквозняки?

Основной источник сквозняков в доме, как правило, окна и двери. Если они старые, то утеплять их приходится аналогичными методами, но таких изделий все меньше. Большая часть современных жилых помещений оснащена окнами и дверями из ПВХ, с функциями регулировки внутри рам, для устранения щелей.

В таком случае все, что понадобиться, чтобы перекрыть поток холодного воздуха в доме – это шестигранный ключ, которым нужно слегка повернуть "кулачок" регулировочного механизма. После этого ударная пластина втянется и окно будет закрыто гораздо плотнее.

Если для закрытия требуется большее усилие, поверните ключ немного в другую сторону, чтобы дать ему чуть больше пространства. .

Совет: Перед тем, как что-то делать с окнами и дверями, ознакомьтесь с инструкциями производителя.

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