Почему желтеет замиокулькас: как исправить ошибки в уходе

Замиокулькас называют одним из самых простых в уходе за комнатными растениями. Он неприхотлив к поливу и освещению и устойчив к разным температурам. Однако даже он может болеть и сигнализировать об этом пожелтением листьев.

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Как правило это означает, что вы допускаете ошибки в уходе за цветком. OBOZ.UA расскажет, как исправить эти недочеты и спасти замиокулькас, если он начал желтеть.

Основных причин пожелтения листьев замиокулькаса несколько. Если принимать во внимание ошибки в уходе, то проблему может вызвать недостаточный полив, нехватка освещения, чрезмерный полив и размещение растения на сквозняке. Также растение может болеть из-за нападения вредителей.

Если в горшке с цветком сухая почва, а листочки желтеют и опадают – растению нужна вода. Но после продолжительной засухи важно не перелить цветок сразу, начинайте вносить воду маленькими порциями, но делайте это чаще, постепенно входя в стандартный график.

Когда замиокулькас стоит у окна, которое часто открывается, или балконной двери, пожелтения могут вызвать холодные сквозняки. В таком случае перенесите горшок с растением в место, подальше от сквозняков и обеспечьте ему достаточное количество света.

Сохнут кончики листьев замиокулькаса? Это означает, что воздух в комнате слишком сухой для растения. В этом случае можно иногда опрыскивать его крону водой или листовым удобрением.

Если листья цветка желтеют и в поддоне горшка влажно, скорее всего вы перелили цветок и у него начали загнивать корни. В этом случае прекратите полив растения. Можно попытаться немного подсушить субстрат или пересадить растение в новый горшок. И не забывайте предварительно удалить подгнившие корни.

Бурые пятна на листьях сигнализируют о том, что замиокулькас обжигают прямые солнечные лучи. Просто переставьте его туда, где свет будет рассеянным и он восстановится.

Желтые листья также могут быть сигналом о нападении вредителей. Речь идет о паутинных клещах, появлению которых способствует сухой воздух и относительно высокая температура. Пораженное ими растение начинает желтеть и засыхать. В этом случае лучше всего использовать специальные препараты для уничтожения вредителей.

В общем, чтобы листья замиокулькаса не желтели, следует придерживаться основных правил ухода. Следует помнить, что это суккулентное растение не любит чрезмерного полива и прямого воздействия солнца. Замиокулькас также требует умеренного полива – лучше всего это делать не чаще одного раза в неделю. В идеале необходимо поливать растение водой комнатной температуры. При поливе наливайте прямо в горшок, чтобы не намочить листву.

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