Что делать, если залили драцену: как спасти растение

К частым ошибкам хозяев комнатных растений можно отнести пропущенный полив, из-за чего цветок может начать засыхать. Однако некоторые умудряются перелить свои растения, и это тоже может нанести им вред. Так к переливу очень чувствительны драцены.

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Этот цветок не только не нуждается в сложном уходе и имеет привлекательный вид, но и хорошо фильтрует воздух в помещении. Поэтому спасти ее от излишка воды – это всегда хорошая идея. OBOZ.UA рассказывает, как это сделать правильно.

Чаще всего такая ошибка ухода, как перелив, встречается в холодное время года. Тогда потребность растений в жидкости уменьшается и можно легко переусердствовать с увлажнением. Если переливать драцену в течение длительного времени, это может привести к ее гибели. Поэтому обращайте внимание на первые сигналы того, что цветок получает слишком обильный полив.

Помните, что одним из симптомов переувлажнения драцены, как и других растений, являются поникающие листья. Как правило, неопытные хозяева принимают этот симптом за нехватку воды и начинают поливать растение более интенсивно, что только усугубляет проблему. Поэтому, прежде чем изменять режим внесения воды, убедитесь, что земля в горшке именно сухая и требует увлажнения. Без этого не предпринимайте дальнейших мер.

Переувлажненная драцена также может массово сбрасывать листву. Листочки в таком случае становятся коричневыми, особенно на кончиках. Однако это также может быть признаком появления вредителей и грибковых заболеваний. Поэтому дополнительно осмотрите растение.

Если описанных симптомов переувлажнения вы не видите, но все же подозреваете, что проблема может состоять именно в нем, вы можете просто проверить корневой ком земли. Аккуратно извлеките растение из горшка и посмотрите, в каком состоянии оно находится. Если перелив имеет место, появятся подгнившие корешки, следы плесени и затхлый запах. В таком случае нужно действовать решительно.

Если вы видите, что ваша драцена переувлажнена, но ее состояние не ужасно, начните с того, что просушите ее. Перенесите горшок с цветком в более теплое место и временно прекратите полив, пока вода не испарится полностью.

В случае, если вы видите подгнившие корни на растении, без пересадки не обойтись. Достаньте драцену из горшка, аккуратно отряхните землю с ее корней и острым инструментом срежьте поврежденные корешки. Оставьте корневую систему растения на воздухе примерно на час, чтобы все влажные части подсохли. Далее корни необходимо обработать профилактической дозой фунгицида и только затем вернуть драцену в горшок. Подливайте ее небольшими порциями, однако чаще, и она быстро снова придет в себя.

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