Съемки фильма 'Острые козырьки' завершены: что известно о сюжете

Культовый сериал "Острые козырьки" (Peaky Blinders), завоевавший миллионы поклонников по всему миру, возвращается в полнометражный фильм. Netflix официально объявил о завершении съемок фильма, который станет продолжением гангстерской саги о семье Шелби.

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В центре сюжета снова окажется харизматичный Томми Шелби, роль которого исполнит Киллиан Мерфи. Действие нового фильма будет происходить во время второй мировой войны, добавляя истории нового драматического контекста.

Сценаристом проекта выступил Стивен Найт, работавший над сериалом с момента его запуска в 2013 году. Режиссером фильма стал Том Харпер, ранее снимавший первый сезон "Острых козырьков". По словам создателей, новый проект обещает стать масштабным кинематографическим событием, которое удивит даже давних поклонников сериала.

На первом официальном кадре из фильма изображены Томми Шелби и новый персонаж, которого сыграет Барри Кеоган. Их взаимодействие станет одним из ключевых элементов сюжета. Хотя дата премьеры пока не объявлена, фильм уже называют одним из самых ожидаемых проектов Netflix.

Что известно о сюжете фильма "Острые козырьки"

Фильм расскажет о событиях, происходящих после завершения сериала. В новой главе истории семья Шелби столкнется с вызовами военного времени, что повлияет не только на их бизнес, но и на личные отношения. "Peaky Blinders в войне" - так описал будущий фильм Стивен Найт, намекая на еще более напряженное и драматическое развитие событий.

Звездный актерский состав

Кроме Киллиана Мерфи, в фильме появятся Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и другие. Съемочная команда обещает сохранить характерный стиль сериала, дополнив его новыми упорами и свежим взглядом.

Последний, шестой сезон "Острых козырьков" показал Томми Шелби, который планировал начать новую жизнь. Удастся ли ему осуществить свои намерения, учитывая новые обстоятельства и вызовы, которые принесла война? Ответ на этот вопрос станет центральной темой фильма.

Создатели ленты уверяют, что новый проект порадует фанатов сериала, уже доказавших свою преданность истории Шелби. "Это будет взрывная глава в легенде "Острых козырьков", — отметил Стивен Найт.

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