Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей
Слоеное тесто – отличная основа для приготовления простых десертов к чаю. Для пирога можно использовать сочную сезонную клубнику. В качестве крема сочетайте шоколадную пасту и маскарпоне.
Идея приготовления вкусного клубничного пирога из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Вы сможете сделать такую выпечку за считанные минуты.
Ингредиенты
- слоеное тесто – 400 г
- шоколадная паста – 2-3 ст.л.
- маскарпоне – 250 г
- сахарная пудра
- клубника
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто разморозить.
2. Выложить на застеленный пергаментом противень.
3. Сделать по периметру бортики ножом.
4. Серединку наколоть вилкой и смазать взбитым яйцом.
5. Поставить в разогретую духовку и выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.
6. Для крема к маскарпоне добавить шоколадную пасту.
7. Перемешать до однородности.
8. Когда основа остынет, слегка прижать серединку и выложить туда крем.
9. Сверху выложить кусочки клубники, посыпать сахарной пудрой и по желанию украсить листочками мяты.
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