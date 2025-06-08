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Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
12
Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

Слоеное тесто – отличная основа для приготовления простых десертов к чаю. Для пирога можно использовать сочную сезонную клубнику. В качестве крема сочетайте шоколадную пасту и маскарпоне.

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Идея приготовления вкусного клубничного пирога из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Вы сможете сделать такую выпечку за считанные минуты.

Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

Ингредиенты

  • слоеное тесто – 400 г
  • шоколадная паста – 2-3 ст.л.
  • маскарпоне – 250 г
  • сахарная пудра
  • клубника

Способ приготовления:

Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

1. Слоеное тесто разморозить.

2. Выложить на застеленный пергаментом противень.

Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

3. Сделать по периметру бортики ножом.

4. Серединку наколоть вилкой и смазать взбитым яйцом.

Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

5. Поставить в разогретую духовку и выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.

Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

6. Для крема к маскарпоне добавить шоколадную пасту.

7. Перемешать до однородности.

Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

8. Когда основа остынет, слегка прижать серединку и выложить туда крем.

Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

9. Сверху выложить кусочки клубники, посыпать сахарной пудрой и по желанию украсить листочками мяты.

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