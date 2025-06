Сладкий слоеный пирог с клубникой: идеальный десерт для летних чаепитий с семьей

Слоеное тесто – отличная основа для приготовления простых десертов к чаю. Для пирога можно использовать сочную сезонную клубнику. В качестве крема сочетайте шоколадную пасту и маскарпоне.

Видео дня

Идея приготовления вкусного клубничного пирога из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Вы сможете сделать такую выпечку за считанные минуты.

Ингредиенты

слоеное тесто – 400 г

шоколадная паста – 2-3 ст.л.

маскарпоне – 250 г

сахарная пудра

клубника

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозить.

2. Выложить на застеленный пергаментом противень.

3. Сделать по периметру бортики ножом.

4. Серединку наколоть вилкой и смазать взбитым яйцом.

5. Поставить в разогретую духовку и выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.

6. Для крема к маскарпоне добавить шоколадную пасту.

7. Перемешать до однородности.

8. Когда основа остынет, слегка прижать серединку и выложить туда крем.

9. Сверху выложить кусочки клубники, посыпать сахарной пудрой и по желанию украсить листочками мяты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: