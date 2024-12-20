Сняли с использованием Deep Fake: вышел украинский трейлер фильма 'Смерть Путина'

Весь цивилизованный мир с нетерпением ждет смерти российского диктатора Владимира Путина. Конец режима должен открыть новую страницу в мировой истории.

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Vega Investments даже решили снять фильм об этом. В сети появился официальный трейлер сатирического триллера "Смерть Путина". Над лентой работал польский режиссер.

Уже с 16 января фильм "Смерть Путина" будет доступен для просмотра в кинотеатрах. Режиссером выступил Патрик Вега.

Посредством технологии Deep Fake удалось обеспечить визуальную достоверность главных персонажей. Патрик Вега даже утверждал, что у него есть инсайдерская информация от психиатра, когда-то работавшего с кремлевским диктатором.

Путин в фильме предстает не только тираном, но и слабым, испуганным человеком.

По словам режиссера, работа над лентой стала настоящим вызовом.

"Отсутствие доступа к реальным материалам о жизни путина заставило нас искать инновационные подходы. Мы привлекли экспертов по военному делу, квантовой механике и архитектуре. В частности, я консультировался с генералом НАТО, командовавшим войсками в Ираке и Афганистане", – отметил Вега.

Несмотря на многообещающее название, фильм сосредотачивается не только на смерти Путина.

Сюжет повествует и о главных этапах становления личности диктатора. Будут истории с детства Путина и подробности его прихода к власти. Основная сюжетная линия будет сконцентрирована именно на установлении и поддержке авторитарного режима в РФ, а также на войне в Украине. Так что фильм выходит за рамки только истории одной личности.

Роль кремлевского диктатора сыграл Славомир Собала, которого также называют "двойником Путина".

Патрик Вега надеется на то, что фильм даст украинским зрителям надежду и веру в победу.

Кстати, эксперты говорят, что именно двойники появляются на официальных встречах и посещают различные мероприятия в РФ от имени Путина. Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что о наличии "клонов" можно заключить даже сравнив облик их на разных мероприятиях: у "Путинов" различаются не только черты лица, но и мимика, походка, манера говорить, рост. Детальнее о Путинских двойниках – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Путин во время "прямой линии" с россиянами предложил провести так называемую высокотехнологичную дуэль в виде обстрела столицы Украины.

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