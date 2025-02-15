Сочетание пляжей и горнолыжного курорта: как провести незабываемый отпуск на Кипре

На солнечном острове Кипр можно не только купаться в море, но и наслаждаться зимними видами спорта. Такая возможность есть благодаря горному хребту Троодос, вершины которого в холодное время года превращаются в настоящий горнолыжный курорт.

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Троодос – самый высокий горный массив Кипра, где зимой выпадает достаточное количество снега, чтобы открыть лыжный сезон. С декабря по март здесь работают горнолыжные трассы разной степени сложности, что позволяет кататься как опытным лыжникам, так и новичкам, убеждает Express.

Кипр славится своими горнолыжными курортами, где можно наслаждаться зимними видами спорта. Особенно интересно, что пляжи с температурой до 30°C находятся всего в часе от снежных склонов, где температура может снижаться до -5°C. Такая контрастная погода делает Кипр уникальным направлением для отдыха круглый год.

Горнолыжный отдых на Кипре обеспечивает вам настоящую зимнюю сказку. Троодос – самый большой горный массив на острове, расположенный в центре Кипра, и является основным местом для катания на лыжах. Лучший период отдыха здесь — с января по март, когда Троодос получает снегопады и снижает температуру до идеальных условий для горнолыжных развлечений.

Кипрский лыжный клуб управляет единственным горнолыжным курортом на острове. Горнолыжный курорт Олимбос включает в себя два основных района: Солнечную долину и Северную стену, где каждый имеет свои трассы и подъемники. Курорт подходит для всех уровней подготовки, как для начинающих, так и для опытных лыжников, благодаря разнообразию склонов и четырем подъемникам разной высоты.

Не только лыжники, но и любители зимних развлечений могут найти занятия в этом регионе. Остров имеет еще одну особенность: расположен очень близко к морскому курорту Лимасол, где температура в феврале может достигать 18°C. Лимасол также предлагает отличные пляжи и отличный климат летом, когда температура достигает 30 ° C, что делает Кипр идеальным местом для сочетания зимних и летних отдыхов.

Горнолыжные развлечения на Кипре также привлекают туристов своей доступностью. Стоимость абонемента на день на кипрском курорте составляет всего 25 евро (более 1000 грн) для взрослых, что значительно дешевле по сравнению с другими горнолыжными курортами Европы, где цены варьируются от 40 (1700 грн) до 90 евро (3,9 тыс. грн). Это делает Кипр одним из самых экономных мест для горнолыжного отдыха в Европе.

Таким образом, Кипр – это не только пляжный курорт, но и отличное место для зимнего отдыха. Сочетая горнолыжные и морские развлечения, этот остров предлагает множество вариантов для активного отдыха в любое время года.

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