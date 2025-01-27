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Сочная курица с хрустящей корочкой: делимся секретом приготовления

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
234
Сочная курица с хрустящей корочкой: делимся секретом приготовления

Очень часто куриное мясо получается горелым снаружи и сырым внутри. Чтобы мясо было сочным и вкусным, его нужно сначала хорошо поджарить, после обязательно отдельно пожарить лук и после готовить мясо с луком вместе.

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Жареное куриное мясо с луком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных куриных бедер, со специями, луком и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Куриные бедра с кожурой (обязательно без костей) – 4 шт.
  • Лайм (можно заменить лимоном) – 1/2 шт. 
  • Куркума – 1 ч.л
  • Сахар – 1/2 ч.л
  • Соль
  • Луковица – 1 большая
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кинза – пучок

Способ приготовления:

1. Мясо обсушиваем бумажным полотенцем.

Куриное мясо

2. Кладем мясо кожей вниз на холодную сковороду. Сбрызгиваем соком лайма, посыпаем солью и 1/2 л. Постепенно курица начнет выделять жир и поджариваться. Готовим пока кожица не станет хрустящей и золотой.

Жареное мясо

3. Лук и чеснок мелко режем, и выкладываем в ту же сковороду. Солим, добавляем 1/2 ч.л куркумы и сахар. Готовим под крышкой 10 минут на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.

Лук со специями

4. Выкладываем лук на тарелку. Сверху кладем куриные бедра и посыпаем кинзой. Подавать можно с рисом, будет очень вкусно!

Готовое мясо

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