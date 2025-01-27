Сочная курица с хрустящей корочкой: делимся секретом приготовления

Очень часто куриное мясо получается горелым снаружи и сырым внутри. Чтобы мясо было сочным и вкусным, его нужно сначала хорошо поджарить, после обязательно отдельно пожарить лук и после готовить мясо с луком вместе.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных куриных бедер, со специями, луком и чесноком.

Ингредиенты:

Куриные бедра с кожурой (обязательно без костей) – 4 шт.

Лайм (можно заменить лимоном) – 1/2 шт.

Куркума – 1 ч.л

Сахар – 1/2 ч.л

Соль

Луковица – 1 большая

Чеснок – 2 зуб.

Кинза – пучок

Способ приготовления:

1. Мясо обсушиваем бумажным полотенцем.

2. Кладем мясо кожей вниз на холодную сковороду. Сбрызгиваем соком лайма, посыпаем солью и 1/2 л. Постепенно курица начнет выделять жир и поджариваться. Готовим пока кожица не станет хрустящей и золотой.

3. Лук и чеснок мелко режем, и выкладываем в ту же сковороду. Солим, добавляем 1/2 ч.л куркумы и сахар. Готовим под крышкой 10 минут на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.

4. Выкладываем лук на тарелку. Сверху кладем куриные бедра и посыпаем кинзой. Подавать можно с рисом, будет очень вкусно!

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