Сочные рубленные котлеты с сыром и овощами в духовке: вкуснее, чем жаренные

Рубленные котлеты – очень вкусное и сытное блюдо для обеда и ужина. И к тому же готовятся они намного проще, чем классические.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленным котлет с сыром, которые готовятся в духовке.

Ингредиенты:

500 г. филе курицы

1 небольшой помидор

1 яйцо

2 ст.л. консервированной кукурузы

1 ст.л. сметаны

сухой чеснок, копченая паприка, соль

40 г. муки

100 г. сырую

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.

2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень ложкой, сверху посыпьте тертым сыром.

3. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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