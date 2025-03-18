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Сочные рубленные котлеты с сыром и овощами в духовке: вкуснее, чем жаренные
Рубленные котлеты – очень вкусное и сытное блюдо для обеда и ужина. И к тому же готовятся они намного проще, чем классические.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленным котлет с сыром, которые готовятся в духовке.
Ингредиенты:
- 500 г. филе курицы
- 1 небольшой помидор
- 1 яйцо
- 2 ст.л. консервированной кукурузы
- 1 ст.л. сметаны
- сухой чеснок, копченая паприка, соль
- 40 г. муки
- 100 г. сырую
Способ приготовления:
1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.
2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень ложкой, сверху посыпьте тертым сыром.
3. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
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