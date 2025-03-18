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Сочные рубленные котлеты с сыром и овощами в духовке: вкуснее, чем жаренные

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
669
Сочные рубленные котлеты с сыром и овощами в духовке: вкуснее, чем жаренные

Рубленные котлеты – очень вкусное и сытное блюдо для обеда и ужина. И к тому же готовятся они намного проще, чем классические.

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Как правильно готовить рубленные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленным котлет с сыром, которые готовятся в духовке.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • 500 г. филе курицы
  • 1 небольшой помидор
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. сметаны
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль
  • 40 г. муки
  • 100 г. сырую

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.

Фарш для котлет

2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень ложкой, сверху посыпьте тертым сыром.

Сыр для блюда

3. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Готовые котлеты

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