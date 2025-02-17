Содержала кокаин: откуда пошло название Coca-Cola и что она означает

Coca-Cola – это уже классический газированный напиток, которым наслаждаются миллионы – возможно, миллиарды – во всем мире.

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Но большинство из них даже не догадываются, откуда произошло его название, несмотря на то, что бренду уже более 100 лет. Для многих было настоящим открытием узнать, что название популярного напитка происходит от запретного вещества, пишет OBOZ.UA.

Coca-Cola первоначально продавалась как своего рода оздоровительный напиток, и ее название относится к двум основным экстрактам: листья коки и орехов колья. Листья коки берут из того же растения, которое используется для изготовления кокаина, тогда как орехи придают ему характерный вкус и содержат натуральный кофеин.

Хотя точный рецепт Coca-Cola, используемый сегодня, строго засекречен, напиток все еще содержит экстракт листьев коки.

В 1886 году фармацевт из Атланты изобрел Coca-Cola как стимулирующий мозг тоник, сочетающий кокаин и экстракт ореха когда производящий кофеин.

Coca-Cola исключила кокаин из своего рецепта примерно в 1900 году, но секретная формула все еще предполагает использование экстракта коки без кокаина, производимого на фабрике Stepan Co. в Мейвуде, Нью-Джерси.

Экстракт, не содержащий кокаина, продается компании Coca Cola для использования в безалкогольных напитках, а кокаин продается фармацевтической фирме, в частности местных обезболивающих.

Кроме того, Coca-Cola также имеет еще одно юридическое исключение – это единственный бренд, которому разрешено иметь две торговые марки для одного продукта.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что Coca-Cola массово отзывает продукцию в Европе из-за того, что в напитках обнаружили опасное вещество.

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