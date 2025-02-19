Совершенно не блины: что на самом деле готовили на Масленицу украинцы

Масленица – это неделя подготовки к началу Великого поста. Этот период также может напомнить праздник масла и сыра, хотя и имеет давние религиозные традиции. До середины ХХ века Масленицу даже называли "Сиропус" или "Сырное воскресенье", но сейчас она ассоциируется исключительно с блинами.

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Интересно то, что в древности основным блюдом на Масленицу всегда были вареники. За неделю до начала Великого поста мясо есть уже нельзя, а вот масло, сыр и другие молочные продукты еще разрешено. Поэтому именно вареники занимали главное место у рациона украинцев в этот период времени, рассказывает FoodOboz.

В каждом регионе Украины для приготовления вареников использовался местный сыр. Например, на Полтавщине их готовили из кисломолочного сыра, а на западе страны использовали брынзу.

Поскольку запасов сыра на целую неделю могло не хватить, в качестве начинки использовали тушеный и квашеный или вареный картофель, грибы, фасоль, мак, калину, сухофрукты, а иногда даже пшенную или гречневую каши.

А вот традиционные сегодня блины, появлялись на столах украинцев в качестве десерта. Готовили их, используя дрожжевое тесто, пытаясь сделать рыхлыми. Чаще всего в качестве начинки использовался творог с яйцом. Блюдо заливалось сметаной и запекалось в печи.

Еще одним подлинным блюдом на Масленицу является бабка. Тесто из муки, яиц, сливок, сметаны, масла и сахара замешивали и запекали в печи. В результате получался довольно вкусный десерт.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал рецепт блинов "Креп Сюзетт" на Масленицу-2025.