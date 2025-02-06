'Спокойный рай': где отдохнуть от толпы на Канарских островах

Канарские острова – довольно популярное направление для отпуска. Тенерифе и Гран-Канария переполнены туристами в любое время года. Но для тех, кто ищет тихий и спокойный отдых, на испанском архипелаге есть настоящая жемчужина, которую обычно обходят вниманием – это остров Ла Гомера.

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Ла Гомера – это один из самых маленьких островов Канарского архипелага, известный живописной природой, уникальными ландшафтами и культурным наследием. Издание Express рассказало, почему стоит посетить этот остров.

Ла Гомера славится удивительной природой. Здесь находится Национальный парк Гарахонай, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке произрастают уникальные лавровые леса, сохранившиеся еще с древнейших времен. Кроме того, на острове есть множество чистых пляжей, скал и горных пейзажей. В отличие от своих шумных соседей, Ла-Гомера не переполнена туристами, но предлагает более медленный темп жизни, что делает его идеальным местом для восстановления сил и релакса на природе.

В марте температура на Ла Гомера в среднем поднимается до 21 °C, предлагая почти 10 часов солнечного света каждый день.

От Тенерифе на Ла Гомера курсирует паром, 50-минутное морское путешествие подарит незабываемые впечатления, ведь есть даже возможность увидеть дельфинов.

Вершина Альто-де-Гарахигай – самая высокая точка Ла Гомеры (1487 метров), откуда открываются увлекательные виды на соседние острова, включая Тенерифе с его величественным вулканом Тейде. Подъем на вершину идеально подойдет для любителей пеших прогулок и фотографов.

На острове есть колоритные деревни, сохранившие автентичность. В Валлеэрмосо стоит посетить церковь Санто Доминго, построенную в XVII веке, а также этнографический музей, где можно узнать больше о культуре и традициях острова.

Агуло – небольшая деревня, которую часто называют "жемчужиной Ла Гомеры". Здесь можно насладиться великолепными видами на океан и Тенерифе.

Любители кулинарии будут в восторге от вкусной островной еды. Стоит отработать "almogrote" - богатую творожную пасту, или "miel de palma", сладкий сироп с пальм, сочетающих со свежей рыбой.

Среди самых популярных пляжей:

Плайя-де-Сантьяго – это спокойное место, где можно понежиться на солнце;

Плайя-де-Вуэльтас – спокойный пляж с черным песком в Валле Гран Рэй.

Плайя-де-Ла-Калета – идеальное место для купания и снорклинга.

Ла Гомера подойдет и любителям активного отдыха. Помимо пеших прогулок, на острове можно принять участие в морских экскурсиях и увидеть дельфинов и китов, прокатиться на каяках вдоль живописного побережья или испытать себя в скалолазании.

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