Стартовали съемки третьего фильма 'Дюна': его название поразило фанатов. Первое фото

Киновселенная "Дюны" расширяется. В Будапеште официально стартовали съемки третьей части эпической кинотрилогии. Фильм получит название "Дюна: Часть третья" (Dune: Part Three), что уже вызвало оживленные дискуссии среди фанатов.

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Этот заголовок удивил многих: ожидалось, что лента будет названа "Мессия Дюны", ведь именно так называется роман Фрэнка Герберта, который логично продолжает события предыдущих фильмов. Детали рассказало издание WorldOfReel.

Что известно о фильме

Отказ от названия "Мессия Дюны" может свидетельствовать о гибридном сценарии: вместо линейной экранизации второго романа, третья часть объединит ключевые сюжетные узлы из второй и третьей книг Герберта.

Это подтверждает новый кастинг – в фильме появятся Лето II и Ганима, дети Пола Атрейдеса и Чани. Их сыграют Накоа-Вульф Момоа (сын Джейсона Момоа) и Ида Брук. Они являются главными персонажами романа Дети Дюны – следовательно, сюжет предусматривает значительный временной скачок.

В звездный состав вернутся:

Тимоти Шаламе – Пол Атрейдес;

Зендая – Чани;

Флоренс Пью – принцесса Ирулан;

Хавьер Бардем – Стилгар;

Джейсон Момоа – Дункан Айдаго (предположительно в воспоминаниях);

Аня Тейлор-Джой – Алия Атрейдес.

Стоит отметить: роль Алии станет одной из центральных. В оригинальных книгах ее линия содержит мощный психологический конфликт – борьбу с "голосом" деда, барона Харконнена, который "живет" в ее подсознании.

Производство и стиль

Режиссер Дени Вильнев не изменяет масштабу. Съемки будут проходить в нескольких странах, продлятся несколько месяцев и охватывают десятки локаций. Часть сцен снимается в формате IMAX, чтобы сохранить зрелищность предыдущих частей.

Однако есть одно важное изменение: оператор Грейг Фрейзер, ответственный за визуальную эстетику первых двух фильмов, не возвращается. Его заменит Линус Сандгрен, который работал над "Ла-Ла Лендом". Это может сказаться на стиле – ожидаются более мягкие цвета, новое освещение, отход от минималистичных песчаных палитр.

Музыка и атмосфера

К работе над саундтреком возвращается Ганс Циммер, чья эпическая музыка стала визитной карточкой предыдущих частей. Именно его композиции формировали ритм, драму и философскую глубину "Дюны", превращая каждый кадр в медитативное действо.

Дени Вильнев не планирует никаких сторонних проектов, пока трилогия не будет завершена. Его следующая цель – фильм о Джеймсе Бонде.

Премьера запланирована на 18 декабря 2026 года.

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